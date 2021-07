Oposiciones maestros 2021: la importancia de escoger a alguien que acompañe en el proceso, por Kadoora Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 17:08 h (CET)

Romper el estereotipo de las clases tradicionales y hacer de la educación un proceso ameno y productivo está en manos de todos. Seguramente la frase más repetida por los niños y adolescentes es: “No quiero ir a clase porque es aburrido”. Para romper con esta dinámica, los maestros y profesores tienen el poder de la transformación y son capaces de empezar a llevarla a cabo incluso antes de incorporarse al mundo laboral.

Kadoora es la academia especializada en oposiciones de educación que cuenta con servicios de formación para preparar a profesionales que quieren optar a las oposiciones maestros 2021 de modo que, además de superar las pruebas con creces, adopten todas las herramientas necesarias para poder educar de una forma dinámica que haga que los alumnos no dejen de querer aprender cada día más.

¿Qué es la academia Kadoora? La academia de oposiciones educativas Kadoora es una institución ubicada en Asturias. A través de sus instalaciones ofrece servicios de oposiciones educativas para maestros de diferentes áreas y especialidades tales como oposiciones de educación infantil, primaria, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje e inglés. Las clases tienen dos modalidades, una de forma presencial en Asturias y oposiciones online en toda España. Los servicios que ofrecen buscan preparar y capacitar a los maestros con el objetivo de darles conocimientos y aprendizajes que les permitan ejercer la profesión de la mejor manera. Sus servicios son realizados de forma personalizada lo que garantiza a los usuarios un mayor rendimiento para sacar mayor potencial en su formación integral en opositores de educación. Kadoora tiene como misión principal darles a sus alumnos una experiencia única e inolvidable, que no solo los prepare a nivel profesional, sino también en el aspecto personal. El objetivo es explotar su potencial para que sean capaces de desempeñar su profesión de manera eficiente y consciente.

Los beneficios de tener un acompañante en el proceso de oposición La academia Kadoora en Asturias abre sus puertas a las oposiciones de maestros, donde se encarga de aportar aprendizajes enriquecedores para todos los alumnos a través de diversas técnicas. Cuentan con temarios propios y actualizados legislativamente a cualquier comunidad, con resúmenes de todos los temas, cursos extra para complementar la formación y las mejores técnicas para realizar exposiciones de alto impacto. Se trabaja con las herramientas adecuadas para que los opositores puedan desenvolverse ante cualquier situación práctica y para desarrollar las programaciones totalmente personalizadas.

A través de Kadoora los maestros podrán desarrollar temas, corregir los errores al hacer una exposición, organizar su tiempo, ser más seguros, obtener un crecimiento profesional positivo y una formación de calidad. A diferencia de otras academias de oposiciones, Kadoora ofrece en sus niveles de estudios un trato cercano e individual con todos sus alumnos, contado con un coach que les acompañará en su oposición.

Gracias a la academia, los alumnos lograrán adquirir mayor fluidez verbal y expresión, comunicación gestual, actitud y serán más seguros. Además, recibirán asesorías personalizadas para ayudarlos a realizar sus presentaciones, donde trabajan la lectura para obtener mejor comunicación en sus clases.

