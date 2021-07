Crea Tu Cuerpo: conocer las claves para perder peso de la mano de profesionales Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 15:54 h (CET)

Con el objetivo de enseñar consejos prácticos para perder peso de forma saludable y algunas rutinas sencillas nace Crea Tu Cuerpo. Perder peso y mantener un cuerpo esbelto y armonioso es el sueño de la mayoría de las mujeres. Sin embargo, muchas veces no se dispone de la información adecuada, ni la experiencia para lograrlo. Por eso es importante contar con profesionales como Crea Tu Cuerpo, los cuales saben como liberar el estrés diario, proporcionar bienestar físico y lograr satisfacción personal.

A través de Crea Tu Cuerpo, ofrecen las claves para perder peso de las manos de profesionales, los cuales guían a sus clientes con una rutina diaria de entrenamiento físico. Gracias a los consejos, los clientes pueden realizar una actividad física varias veces a la semana con una buena alimentación y supervisión de la salud. Para ello, necesitan de un entrenador personal con experiencia, en un gimnasio que tenga los equipos necesarios para desarrollar musculatura.

El fitness posee cinco componentes básicos, el primero es la resistencia aeróbica, con ejercicios en forma fraccionada. También ejercicios de resistencia muscular, donde usan máquinas del gimnasio y se realizan de diez a veinte ejercicios en forma repetida, durante tres o cuatro series. Por otro lado, los entrenadores enseñan ejercicios de fuerza muscular. Estos se realizan con varias series en la sala de musculación y entre cada serie hay que dejar un periodo de descansos. También aplican ejercicios de flexibilidad corporal con ejercicios de movilidad que involucren las articulaciones y ejercicios de equilibrio armonioso corporal.

Recomendaciones para perder peso Gracias a Crea Tu Cuerpo los clientes encontrarán recursos importantes para la pérdida de grasa a través de la reducción de calorías diarias, ya sea comiendo menos calorías, haciendo ejercicios o una combinación de ambas. El objetivo de esto es crear un déficit calórico, para que el cuerpo utilice la energía de las reservas de grasas almacenadas. Para perder peso la empresa Crea Tu Cuerpo recomienda realizar un entrenamiento físico en forma habitual y beber dos litros de agua al día. También recomiendan consumir ciertos jugos que son efectivos para perder grasa, como agua de coco, té de jengibre, té verde, jugo de lechuga, jugo de espinaca, jugo de kiwi y té de Jamaica. Además, enseñan a sus clientes a comer con moderación en porciones pequeñas, evitando alimentos sin valor nutritivo, disfrutar de la comida lentamente, evitar ciertos alimentos como comida basura, pan blanco, alcohol y helado.

En Crea Tu Cuerpo ofrecen la fórmula ideal para perder peso con consejos y recomendaciones para la mujer actual que desee mantener un cuerpo hermoso y sano, empleando el fitness, el cual no solo ofrece un bienestar físico, sino también proporciona bienestar psicológico porque refuerza la autoestima.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.