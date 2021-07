Blauwasser Tech ofrece un decálogo con las ventajas y los beneficios de beber agua Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 14:24 h (CET) Cualquier particular o trabajador de pymes, franquicias, autónomos o grandes compañías ha de saber cuántos litros hay que beber al día La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red mediante sistemas de purificación, ha elaborado un decálogo en el que explica cuáles son los beneficios de beber agua de forma regular, y mucho más en esta época veraniega, en la que el calor hace más necesario que nunca consumirla.

En este sentido, los beneficios del agua son muchos, ya que, de hecho, las personas están compuestas en un 70% de agua, lo cual evidencia la importancia de beberla de forma regular. Estas son las 10 ventajas que enumeran desde Blauwasser Tech:

Alivia la fatiga, ya que elimina las toxinas que el cuerpo no necesita y hace que el corazón bombee la sangre de forma más sencilla.

Alivia o elimina la migraña y los dolores de cabeza, pues esos problemas se producen, en muchos casos, por la deshidratación.

Ayuda a hacer la digestión, puesto que mejora el metabolismo.

Evita el estreñimiento, ya que hace que el sistema digestivo funcione de forma óptima.

Mantiene la piel hidratada, gracias a que repone tejidos y mantiene su elasticidad.

Mantiene la temperatura del cuerpo en los niveles adecuados y mantiene las defensas del cuerpo en perfecto estado.

Reduce los riesgos de desarrollar cáncer de colon y de vejiga.

Evita problemas cardíacos.

Evita el mal aliento, ya que forma la saliva que expulsa bacterias de la lengua.

Ayuda a bajar de peso, debido a que elimina ciertos subproductos de grasa.

Además de estos consejos, desde Blauwasser Tech también dan respuesta a la pregunta de ¿cuántos litros de agua se deben beber al día?, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Mujeres : se recomienda que consuman 2 litros de agua al día.



Hombres: se recomienda que beban 3 litros de agua al día.

En palabras de David Alonso, Gerente de Blauwasser Tech, “las propiedades del agua hacen que sea un elemento clave e indispensable para la vida. Por eso, recomendamos beberla de nuestros dispensadores de agua para casa o para oficinas, en pymes, franquicias o grandes empresas, ya que nuestras fuentes de agua permiten consumirla filtrada, gracias a nuestros purificadores de agua, para que sea totalmente saludable”.

Acerca de Blauwasser Tech

La compañía Blauwasser Tech cuenta con más de 15 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red con sistemas de purificación, y hoy en día es una de las empresas líderes en su sector, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Blauwasser Tech dispone de un catálogo de dispensadores de agua, tanto para empresas de servicios que simplemente quieren disfrutar de la comodidad de una fuente purificadora de agua conectada a la red, con agua fría, caliente o del tiempo, como para aquellos hoteles, franquicias, restaurantes o empresas de catering del sector HORECA, que buscan una solución ecológica y económica para ofrecer agua fría de gran calidad a sus clientes de manera ininterrumpida.

