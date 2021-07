Hiscox recuerda la vital importancia de contar con un seguro de responsabilidad civil para directivos Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 13:59 h (CET) Contar con un seguro de responsabilidad civil para directivos supone una baza muy importante para que quienes dirigen empresas de cualquier ámbito puedan disfrutar de plena tranquilidad, según sostienen los expertos de Hiscox Un seguro de responsabilidad civil para directivos es la solución más indicada para asumir el coste de la defensa jurídica en los supuestos de actos de irresponsabilidad en el desempeño de su función por parte de directores, consejeros, administradores o cualquier otra figura que prima en la jerarquía de las compañías.

Esta póliza, por tanto, se hace cargo de las indemnizaciones que la ley obliga a afrontar en este tipo de conflictos.

La importancia de los seguros para directivos

Como estos perfiles deben tomar decisiones importantes en su día a día, alguna de ellas puede derivar en reclamaciones de negligencia por la gestión realizada, ya sea por falta de supervisión, errores puntuales, estafas, incumplimientos de contratos, etc. y acabar afectando a su patrimonio personal o el de su familia. , Por ello, se antoja un recurso indispensable para los altos cargos de las entidades que quieran estar tranquilos en su desempeño profesional.

Estos seguros, también conocidos como D&O, buscan responder desde el punto de vista económico por los posibles perjuicios provocados por cargos superiores, por los que la ley, incluso, puede obligar a pagar con su propio patrimonio personal.

Las 5 situaciones más comunes en las que es “vital” contar con un D&O

No son tan inusuales las reclamaciones por perjuicios a terceros por parte de los estamentos superiores, siendo los siguientes escenarios los más cotidianos a los que atienden los seguros de responsabilidad civil para directivos:

Malas decisiones estratégicas

Falta en algún artículo de la normativa vigente

Política de empleo desigual

Aprobación incorrecta de cuentas anuales

Represalias por parte de empleados despechados, que buscan cualquier mínimo resquicio de su despido (a veces, incluso, con testimonios inventados) para poner en riesgo el patrimonio de los directivos. Hiscox , la solución perfecta para contratar un seguro de responsabilidad civil para directivos

Hiscox se diferencia del resto de ofertas del mercado por su capacidad de adaptación al volumen y las características de cada empresa, prestando su servicio con la misma eficiencia a pequeñas pymes y a grandes multinacionales.

Una suscripción flexible, la unificación de distintas coberturas en una sola póliza o una cotización rápida y personalizada son otras bazas muy destacadas de esta aseguradora de prestigio internacional.

