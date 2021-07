Innovación en la enseñanza de idiomas: una plataforma online para aprender y perfeccionar el inglés Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 13:32 h (CET) El ritmo frenético diario demanda la implementación de herramientas que ofrezcan a los usuarios flexibilidad para el aprendizaje de idiomas. La digitalización de la formación permite a los centros educativos incrementar la posibilidad de acceder a personas interesadas en mejorar su inglés. Para ello, el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha desarrollado BeEnglish Lab, una plataforma de aprendizaje online dirigida a academias que quieran ofrecer la mejor experiencia a sus estudiantes BeEnglish Lab está desarrollada por profesores y técnicos expertos del Centro de Idiomas de la UMH, y permite a los centros educativos que la incorporan ofrecer una oferta formativa en inglés sin límites, ya que está disponible 24 horas los 365 días del año. Además, los estudiantes pueden acceder a ella desde cualquier dispositivo que disponga de internet, pudiendo utilizarse así tanto de apoyo en una clase presencial como de refuerzo desde casa o para formación 100% online.

Funcionalidades innovadoras

Para lograr esta meta, la plataforma cuenta con numerosas funcionalidades y contenidos que le confieren un alto valor añadido. Entre estos se encuentran más de 500 ejercicios, así como textos y contenidos audiovisuales. Todos ellos, están segmentados en diferentes niveles, que abarcan desde el A1 al C1, y diseñados para que los estudiantes puedan certificar su nivel en pruebas oficiales como Cambridge English. Además, la plataforma cuenta con un test de nivel dirigido a facilitar la ubicación del estudiante en función del conocimiento que tiene de la lengua.

Como complementos a esta formación, la plataforma BeEnglish Lab ofrece ventajas adicionales que incluyen desde la personalización de la herramienta hasta el apoyo en el diseño del programa y el soporte técnico.

Expansión de mercado

Entre los beneficios que ofrece BeEnglish Lab a los centros formativos, también destaca su orientación a la expansión de mercado. Así, gracias a su formato online, la formación no tiene que limitarse al entorno cercano, sino que permite llegar a usuarios de cualquier territorio que necesiten mejorar su nivel de idiomas. Asimismo, permite diversificar la oferta formativa de los centros ya que su utilización es válida para impartir cursos 100% online, semipresenciales o como herramienta para reforzar y modernizar los cursos presenciales.

Éxito en cifras

La plataforma BeEnglish Lab cuenta en la actualidad con más de 6.000 usuarios registrados, de los que cerca del 100% están satisfechos con la herramienta. Asimismo, el alto valor añadido de esta plataforma la ha convertido en la aplicación elegida por la Universidad Miguel Hernández para formar a su comunidad. Así, a través del programa IRIS UMH, esta institución ofrece a su estudiantado y personal una metodología online en la que combina el trabajo en la plataforma con clases en directo. Además, BeEnglish Lab es utilizada por ayuntamientos y centros formativos a nivel nacional e internacional.

Fomento del aprendizaje en valenciano

Para dar respuesta también a entidades formativas de cualquier territorio en el que la lengua valenciana esté presente, el Centro de Idiomas de la UMH también cuenta con una plataforma especializada en esta lengua: Llengua Lab. Esta herramienta ofrece todas las ventajas de su equivalente inglesa para niveles desde el B1 al C2. Todos ellos, están diseñados para que los estudiantes puedan certificar su nivel en pruebas oficiales como la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

Llengua Lab, que cuenta en la actualidad con más de 3.000 usuarios, también es utilizada por la Universidad Miguel Hernández para el desarrollo de sus clases semipresenciales en valenciano LLUMH.

A través de estas plataformas, el Centro de Idiomas de la UMH busca ofrecer herramientas de gran utilidad que no solo mejoren la calidad de los servicios y los contenidos ofertados por los centros formativos sino también la satisfacción y el nivel de sus usuarios. Y es que el compromiso de resultados es la principal seña de identidad del Centro de Idiomas de la UMH.

Vídeos

Mejora la formación online de tu academia de inglés con BeEnglish Lab



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.