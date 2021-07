¿Qué come realmente un carnívoro? Wolves Legacy Emprendedores de Hoy

El cuidado de la alimentación de las mascotas es sumamente importante para la salud de estas, en especial cuando se encuentran en etapa de crecimiento. Muchas veces, las familias que tienen perros en su hogar creen que estos animales, al ser carnívoros, seguramente están adaptados a comer solamente carne en el sentido de comer músculos, e incluso hay personas que creen que deben comer huesos carnosos. Debido a esto, las personas buscan información sobre lo que come realmente un carnívoro. En este sentido, la compañía Wolves Legacy ofrece soluciones definitivas a todos aquellos dueños que se preguntan qué comen los perros.

Los elementos indispensables en la alimentación de un perro Todas las razas de perros son animales carnívoros, como el lobo, pero eso no significa que puedan alimentarse de huesos y carne. Por el contrario, en la naturaleza los huesos con carne son las sobras que comen los últimos en alimentarse. Los que comen primero, los cachorros y los líderes que reproducen y transmiten su genética a siguientes generaciones, tomarán las vísceras cargadas de sus presas, repletas de rumia, con vegetales, fibras y semillas pre digeridas. Hay allí además jugos digestivos, enzimas, vitaminas, minerales etc.

Existe en esas vísceras sucias y cargadas de contenido una gran cantidad de elementos indispensables para la salud y longevidad de los cánidos (incluye esto a perros y lobos).

Debido a ello, y basados en el estudio de la alimentación de los lobos más fuertes y longevos en la naturaleza, los especialistas de Wolves Legacy Dog Food han determinado la fórmula de alimentación que nuestro perro doméstico necesita recibir para un completo desarrollo.

Wolves Legacy es una empresa dedicada a la orientación y cuidado del hábito alimenticio canino, que tiene en su sede una manada de lobos y perro lobos para el desarrollo de sus estudios nutricionales.

¿Por qué escoger Wolves Legacy? Antes de comprar cualquier alimento, es necesario que los clientes sepan qué come un perro.

La imagen del lobo masticando huesos con carne es la de ese lobo paria, solitario, expulsado u omega, que intenta sobrevivir el tiempo que pueda comiendo las sobras que han dejado los exitosos y longevos.

Dentro de las vísceras cargadas de las presas (que nada tienen que ver con las vísceras limpias y blanqueadas de la carnicería que han perdido casi todo su contenido) hay una gran cantidad de elementos nutricionales para los que los cánidos han evolucionado durante más de 50 millones de años. Es por ello que la fórmula Wolves Legacy incluye cerca de un centenar de componentes, que van desde tres tipos de carnes de fibras distintas (rumiante, ave y salmón en proporciones ideales) hasta elementos que los lobos encuentran exclusivamente en las vísceras de los bisontes y alces, como la pequeña flor Purple Coneflower, que crece en las grandes praderas americanas y su función es elevar las defensas de quienes las consumen en pequeñas cantidades. Está claro que sería imposible preparar una dieta casera con tanta complejidad como esta que alimenta a los cánidos en la naturaleza, y mucho menos acondicionar cada uno de esos componentes tal como se encuentran en el aparato digestivo de las presas.

Wolves Legacy lleva muchos años de trayectoria mejorando y perfeccionando sus recetas para que cumplan con los requisitos nutricionales que un animal carnívoro como el perro necesita.

Los piensos de esta empresa, además de contener una alta carga nutricional, están enfocados en cuidar el aparato digestivo de un animal carnívoro, el cual funciona muy diferente al de los humanos, ya que evolucionó para hacer uso del aparato digestivo de los herbívoros de que se alimenta.

La compañía de cuidado animal Wolves Legacy pone a disposición de sus clientes todo el conocimiento sobre lo que come realmente un perro doméstico de todas las razas.

Gracias a Wolves Legacy, los clientes podrán encontrar una orientación sobre los cuidados especiales que debe tener un animal carnívoro como los perros, los cuales podrían sobrevivir con una dieta de carne y huesos, como lo hacen los desfavorecidos en la vida silvestre, pero a costa de su salud y restando años de vida.

La obtención del calcio de los lobos en la naturaleza Para ilustrar el error popular respecto de qué come un perro, podemos mencionar el caso del calcio, que muchas personas creen se obtiene comiendo los huesos de las presas.

Si los lobos comieran huesos, por un lado romperían y desgastarían sus dientes a mucha velocidad, algo que para un cazador significa la muerte en poco tiempo. Por otro lado, se expondrían a obstrucciones del aparato digestivo, como bien lo saben los veterinarios que deben atender de urgencia a aquellos perros domésticos que requieren de cirugía por estas causas.

En la naturaleza los lobos obtienen una mezcla perfectamente balanceada de calcio, fósforo y magnesio, de la saliva de sus presas, las cuales tragan al día entre 90 y 160 litros diarios de ella durante la rumia. Encontrando todo ese contenido en los estómagos de los rumiantes como alces y bisontes.

Podemos comprobar, luego de haber leído toda esta información, los riesgos de confiar en dietas y preparados caseros de carne, huesos y verduras mezcladas al azar, basados en suposiciones populares falsas respecto de qué necesita comer un perro. Supuestos que circulan por las redes y que nada tienen que ver con la ciencia de la nutrición ni con la biología.

