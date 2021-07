XPATS, un proyecto que aboga por vivir sin fronteras Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 12:36 h (CET) Ante los cambios generados por la pandemia, es más fácil migrar de país y cambiar el departamento por una casa en la playa Después de más de un año desde que la pandemia cambió el estilo de vida mundial y digitalizó muchos procesos, la interacción con el mundo ha cambiado. Entre la "oficina en casa", la "educación en casa" y la posibilidad de recibir cualquier cosa en la puerta de casa, la posibilidad de cambiar de país se hizo más factible. Países como Barbados, Bermudas y Anguila abrieron sus puertas a todos aquellos que querían cambiar sus oficinas en casa por hermosas playas y trabajar a distancia desde su paraíso.

En medio de las restricciones para viajar y las oportunidades para cambiar de país, la burocracia de la reubicación no facilitó el proceso de quienes buscaban un cambio. Sin embargo, los trabajadores a distancia han experimentado un crecimiento de dos cifras en los últimos dos años de acuerdo a la encuesta realizada por la empresa americana MBO Partners y Tech Monitor, y no existen señales de que ésta tendencia vaya a disminuir.

XPATS -es un proyecto dedicado a facilitar la vida de los que se desplazan. Se trata de una plataforma transfronteriza basada en una aplicación para ayudar a la nueva generación de la comunidad laboral mundial a establecerse allí donde les lleven sus nuevos retos.

El cofundador de XPATS, Roberto Monturiol, asegura, por experiencia propia "Cambiar de país nunca es un proceso fácil y, después de haber sido yo mismo un expatriado, queríamos crear un proyecto en el que la gente pudiera sentir que tiene una isla segura en medio del cambio. Por lo tanto, la visión de XPATS no es sólo proporcionar una experiencia bancaria sin fronteras, sino también dar soluciones con la calidez del hogar".

Con esto en mente, XPATS acompañará a sus miembros 24 horas al día, 7 días a la semana, en su vida financiera a través de nuevos destinos, además de ofrecerles apoyo a lo largo de su viaje de adaptación. Esto significa obtener ayuda con lo que puede ser un malabarismo interminable a través de las jurisdicciones bancarias en diferentes sistemas, así como no tener ningún acceso a los créditos durante un largo período de tiempo.

XPATS cree en un mundo más allá de las fronteras y se compromete a hacer que la vida en el extranjero sea más fácil, significativa y agradable, al mismo tiempo que hace que la experiencia sea inteligente y rentable, así como a crear una comunidad que hará que su experiencia no tenga problemas y le ayudará a llegar a "casa" más rápido de lo que piensa.

XPATS está llamando la atención en Europa y presentará el proyecto durante el Día de Demostración de la Incubadora y Aceleradora F10, con una presentación en directo el día 22. Para participar en este evento de forma gratuita, este es el enlace.

