Truth Treatment Systems: el sérum de vitamina C más recomendado en Estados Unidos llega a España a partir de julio. ¿Cuál es su secreto?

En julio llega a España el sérum de vitamina C más recomendado en Estados Unidos. Se trata de un producto de la línea de Truth Treatment Systems, una marca del farmacéutico Benjamin Knight Fuchs, que próximamente estará disponible en el mercado europeo.





Más que ser simplemente un producto de belleza, el sérum de vitamina C de esta empresa se concibe como una herramienta para salud para la piel, los beneficios del cual van desde la hidratación del rostro, hasta la disminución de líneas de expresión, gracias a su uso recurrente. ¿Cuál es el secreto? La lista de propiedades es amplia y su composición sorprende.





¿De qué está compuesto el sérum de Vitamina C de Truth Treatment Systems, Transdermal C Serum?

El sérum de vitamina C de Truth Treatment Systems Transdermal C Serum, ha revolucionado el sector del skincare y skinhealth en Estados Unidos, así lo avalan centenares de testimonios que ya han probado la funcionalidad y calidad del producto. Su secreto radica en que se trata de un producto fiel a su principio activo: La Vitamina C. El fundador y propietario de la compañía, Benjamin Knight Fuchs, quien es farmacéutico, nutricionista y químico, ha trabajado los últimos 35 años de carrera en productos relacionados con la salud de la piel, asegura que el producto está compuesto en un 70% por Vitamina C Lipofílica (soluble en grasa), a diferencia de otros sérums del mercado, cuyo porcentaje de vitamina C no supera el 10%.





Para Benjamin, es importante garantizar que quienes adquieren el sérum, así como la amplia línea de productos que ofrece la marca, consigan con ello sanar la piel y no pagar por otros componentes que la piel no necesita. El objetivo es ofrecer productos que estén compuestos por un 100? ingredientes activos y funcionales que marcarán la diferencia, sin incluirse agua, ceras, rellenos, conservantes, emulsionantes, siliconas, aceites o fragancias, que no son necesarios ni beneficiosos para la piel.





Los ingredientes del sérum Transdermal C Serum consiguen devolver el brillo, la tenacidad y la elasticidad al penetrar la piel. El uso de forma diaria de este producto también contribuye a prevenir las líneas de expresión, estimula la producción natural del colágeno, aporta una alta hidratación, atenúa las manchas e ilumina el rostro.





Éxito abrumador en diferentes países

El producto desarrollado por Truth Treatment Systems está pensado para ser empleado en cualquier tipo de piel. Al lograr una recuperación celular, se consigue atenuar las manchas oscuras y reparar la piel dañada. Entre sus propiedades se encuentra reforzar la generación de colágeno y elastina, lo que brindará mayor firmeza y tonificación a la piel del rostro, dejándola además hidratada.





El sérum de vitamina C de Truth Treatment Systems ha conquistado por el momento a clientas en Estados Unidos, Canadá México y Singapore y próximamente promete hacer lo propio en España y Europa, cuando en este mes de julio la marca empiece a comercializar los productos en el estado español.