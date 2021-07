GarciGas, empresa de referencia en la región de Murcia y Alicante en la instalación de placas fotovoltaicas Emprendedores de Hoy

El abastecimiento humano ha traído como consecuencia un fuerte agotamiento de recursos y una gran pérdida de biodiversidad del planeta Tierra. Sin embargo, poco a poco el hombre ha generado conciencia sobre ello y ha comenzado a implementar estrategias para lograr un cambio profundo que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas.

Una de ellas está relacionada con el aprovechamiento de la energía solar, que a través de placas fotovoltaicas genera energía eléctrica para el consumo humano. GarciGas es una empresa española especialista en energías renovables que se dedica de manera profesional a la instalación de placas fotovoltaicas.

¿En qué consisten las placas fotovoltaicas? Son mecanismos conformados por celdas fotovoltaicas que transforman la energía solar en energía eléctrica. Estas celdas captan los fotones emitidos por el sol, los cuales al entrar en contacto con un material semiconductor como lo es el silicio, se convierten en electricidad, en forma de una corriente continua. Como la energía que se usa en los hogares o empresas está compuesta por corriente alterna, se requiere un inversor que convierta la corriente continua generada por la placa fotovoltaica en corriente alterna.

Luego, esta corriente alterna ingresa en la caja de conexiones del lugar y la electricidad se distribuye en función de los consumos demandados por cada equipo.

Las células solares generan un voltaje bastante lineal, no obstante, la corriente que suministren dependerá de la intensidad de la luz solar, por lo cual la misma puede variar dependiendo de la hora del día o la época del año.

En GarciGas son especialistas en instalaciones de placas fotovoltaicas con alta eficiencia energética y apuestan por las nuevas tecnologías, ya que estas se traducen en una mejor respuesta para el medio ambiente.

Beneficios de instalar placas fotovoltaicas con la compañía GarciGas Las placas fotovoltaicas de GarciGas se adaptan a las necesidades de cada cliente y prometen un mayor confort en el hogar y un importante ahorro en las facturas de energía eléctrica. Esto se logra gracias a que con la instalación de las placas, el cliente podrá generar su propia energía para abastecer su hogar, disminuyendo así el consumo de energía con las compañías eléctricas.

En GarciGas son pioneros de este servicio en la región de Murcia y Alicante. Disponen de diferentes soluciones, no solo para el hogar sino también para empresas. Con las placas fotovoltaicas, cualquier negocio puede proveerse de la energía necesaria para tener agua caliente sanitaria, calefacción o refrigeración, utilizando recursos renovables como la energía solar, aprovechando este beneficio de la naturaleza y convirtiéndose en un negocio con eficiencia energética.

Las placas fotovoltaicas suponen actualmente una de las mejores opciones a la hora de aprovechar la energía solar. Esta es una energía limpia y ecológica, no hay emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la convierte en una energía respetuosa con el medio ambiente. Por estas y otras razones, instalar placas fotovoltaicas con GarciGas será garantía de éxito, pues es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector avalada por su trayectoria y resultados.

