Alfonso y Christian: ¿Qué es un closer de ventas?

miércoles, 21 de julio de 2021, 14:13 h (CET)

Actualmente, el perfil de los closer de ventas se ha convertido en uno de los más valiosos para las empresas. En este sentido, Alfonso y Christian son especialistas en formar y asesorar closer de ventas.

¿Qué es un closer de ventas? Es un profesional especializado en llevar a cabo el paso más importante de una venta o negociación, como es el cierre de la misma. A diferencia de los perfiles tradicionales de ventas, el closer es el responsable de aumentar los volúmenes de ventas, centrándose en aquellas de alto valor para la organización.

Para que una venta sea efectiva, primero debe hacerse un trabajo de marketing que permita promocionar el producto, para así poder captar clientes potenciales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, son muchas las ocasiones en las cuales las ventas de alto valor no se concretan y es allí donde interviene la figura del closer de ventas.

Según Alfonso y Christian, este perfil debe desarrollar una habilidad imprescindible que despeja todas las dudas y temores del cliente potencial para inducirlo a tomar la decisión de adquirir el producto, a través de una conexión genuina con el cliente y de una manera ética y responsable, asegurándose de que dicho producto sea realmente lo que el cliente necesita

¿De qué manera ejerce su profesión el closer de ventas? El closer de ventas es un perfil del área de ventas que surgió en la era digital y que puede ejercerse como un empleo remoto, ya que solo necesita un teléfono para realizar llamadas.

De esta manera, es posible colaborar con varias empresas ubicadas en diferentes países y obtener grandes ingresos al aportar valor a estas compañías, con el cierre de grandes ventas que generarán altas comisiones.

Su remuneración se negocia con el empresario y puede ser una cuantía fija, pero lo más común es que reciba comisiones por cada venta cerrada. Como la mayoría de sus negociaciones se basan en productos premium o de alto valor, las comisiones serán de importes bastante representativos.

Para ser un closer de ventas es importante que la persona posea ciertas características, como la empatía, para ponerse en el lugar del cliente, ya que en vez de vender, su misión es ayudar. Otra característica destacada es la ética, ya que debe procurar apoyar de manera genuina al cliente, asegurándose de que realmente el producto es lo que necesita y de no ser así, se lo hará saber.

Si se requiere conocer más a fondo esta profesión, se puede contar con la asesoría de Alfonso y Christian, quienes son closer de ventas especializados en ventas de alto valor y podrán guiar el camino para adentrarse en este interesante mundo. En su página web hay toda la información disponible.

