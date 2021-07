Curso PER a bordo con Alamar Sailing Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 11:31 h (CET)

Para navegar barcos de hasta 15 metros como patrón es necesario disponer del curso PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo). Para obtenerlo, se debe preparar la teoría y realizar las prácticas, pero en algunos casos, una vez obtenida la titulación, es difícil empezar a navegar solo.

Consciente de esta situación, Susanita Alamar, a la cabeza de Alamar Sailing, ofrece la posibilidad de navegar con ella hasta coger confianza y llevarlo en solitario una vez se esté preparada. Además, realiza un curso PER a bordo durante una semana para trabajar todos los aspectos que intervienen en la navegación a vela.

Alamar Sailing ayuda a aprender a navegar a vela El arte de gobernar una embarcación y navegar en el mar requiere conocimientos matemáticos, físicos y otras técnicas esenciales para que el zarpado y llegada a destino pueda ejecutarse de manera segura y sin peligros.

El curso PER a bordo, dictado a través de Alamar Sailing, incluye prácticas de vela, prácticas a motor, así como diferentes tipos de instrucciones para ofrecer a los alumnos contenido teórico de utilidad para su capacitación. Es dictado en toda España, especialmente en Barcelona, y tiene una duración de una semana.

Esta iniciativa ofrece cursos primeramente a las mujeres, para que estas puedan descubrir el maravilloso mundo de la náutica y vivir la experiencia de aprender sobre navegación a vela a través de la profesionalidad de Susanita Alamar.

Razones para hacer un curso PER a bordo con Alamar Sailing El curso PER está compuesto por un plan dinámico y divertido para aprender a navegar a vela. Asimismo, cuenta con el profesionalismo de Susanita Alamar, quien ofrece sus servicios como instructora de navegación a nivel nacional y regional.

El curso permite que las mujeres salgan de su zona de confort y se abran camino hacia nuevas experiencias. Por otro lado, si el cliente ya cuenta con el PER, pero no ha tenido la oportunidad de realizar un viaje, también podrá iniciarse en Alarmar Sailing y practicar a través de salidas programadas de dos horas. Gracias a estas modalidades, el cliente podrá realizar cursos oficiales y travesías con planes diseñados a medida y seguir practicando una vez finalizado el curso.

El curso PER ofrecido por Alamar Sailing garantiza que las mujeres logren superar sus miedos sobre la navegación a vela y que puedan obtener dicha titulación para navegar. En otras palabras, podrán vivir una de las experiencias que está revolucionando las regiones de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.