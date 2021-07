Detrás de los proyectos innovadores de Huawei: La determinación por ser el Líder de la tecnología 5G Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 17:46 h (CET) En una serie documental recientemente publicada por The Economist, Huawei muestra su ambición y determinación para liderar la innovación en la tecnología 5G los vehículos autónomos El renombrado medio británico, The Economist, ha dado recientemente una cobertura extensiva al Gigante Tecnológico Chino Huawei es su última serie documental. Esta marca es ahora conocida mundialmente por pelear fieramente para volver al podio, a pesar de ser fuertemente sancionada por los Estados Unidos. Huawei ha reclamado su lugar en el escenario global al convertirse oficialmente en el mayor proveedor mundial de equipos de redes. Además, también ha emergido como el más reconocido impulsor de la futurista Tecnología 5G.

“The Economist ha publicado la serie documental de tres episodios centrada en el tema de la innovación científica a nivel mundial de las marcas tecnológicas, y se ha enfocado extensivamente en Huawei.” Un periodista de la fuente tecnológica dijo mientras hablaba sobre la serie documental. “La serie también mostró el proyecto Rural Star de Ghana que ayuda a que áreas remotas tengan acceso a Internet y mejoren su sistema médico.”, añaden. Además del proyecto Rural Star mencionado anteriormente, el documental también presenta otros proyectos innovadores tales como el TrackAI, el cual puede ayudar a resolver problemas de vista en los niños jóvenes. Esta serie es extremadamente popular en las redes sociales.

Fundada en 1987, Huawei ha crecido de manera monumental en los último 35 años y recientemente ha emergido como uno de los principales fabricantes de smartphones a nivel mundial, lo que la hace al día de hoy convertirse en una de las empresas líderes en producción de equipos telefónicos con ganancias que exceden los 103 mil millones de dólares. En los albores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China promovida e impulsada por el anterior presidente de los EE.UU. Donald Trump, muchos países liderados por dicha potencia mundial sancionaron a China y el objetivo principal de esta guerra fue Huawei. Sin embargo, la compañía tecnológica china no solo sobrevivió a la guerra, sino que también contratacó para luego surgir como un líder global en tecnología 5G.

Además de ser dejada por fuera del suministro de chips y procesadores, la compañía china fue también excluida del plan de cobertura 5G de Alemania, a la vez que sus estaciones base fueron retirados del Reino Unido. Pero a pesar de todo lo anterior, Huawei presentó de manera exitosa a HarmonyOS 2.0, el cual ha sido altamente esperado por sus usuarios. HarmonyOS 2.0 es una victoria histórica por parte de Huawei y un golpe maestro que puso de vuelta a la compañía en el mapa mundial de las tecnologías de información e innovación de alta gama.

Algo que también fue presentado en el documental fue la tecnología TrackAI de Huawei, la cual ha contribuido a diagnosticar enfermedades oculares en niños y adolescentes. De acuerdo a las fuentes de Huawei, la inteligencia artificial continuará jugando un rol importante en el sistema médico y en las políticas más importantes de la compañía. El gigante tecnológico chino ha invertido más de 100 mil millones de dólares en centros de investigación y desarrollo a nivel mundial. Sin embargo, la plana mayor de la empresa aún cree que hace falta todavía mucha investigación, apoyo y trabajo por hacer.

Más proyectos innovadores en diferentes campos serán presentados en los siguientes episodios. De acuerdo al documental, la estación base de Huawei ayudó a conectar al pueblo remoto de Iqaluit en el norte de Canadá, cercano al casquete polar Ártico. En otro proyecto, el DigiTruck, Huawei y sus socios están brindando oportunidades digitales a varias aldeas y pueblo remotos principalmente en África, ayudándolos a disfrutar la educación digital y cambiando sus vidas. Para los niños sordomudos, Huawei presentó un software llamado StorySign en 2018.

Este proyecto es pionero en el uso de Inteligencia Artificial para convertir el contenido de libros infantiles en lenguaje de señas, ayudándolos de este modo a los niños sordomudos a leer. En el campo de la fabricación de automóviles, Huawei está desbloqueando el futuro de las tecnologías de información, con desarrollos tecnológicos que van desde la tecnología 5G hasta vehículos autónomos nunca antes vistos, y de este modo estableciendo nuevos referentes en la industria tecnológica global. En general, son optimistas con el futuro de Huawei.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Detrás de los proyectos innovadores de Huawei: La determinación por ser el Líder de la tecnología 5G La información es el mejor activo para los ahorros: las claves para invertir están en Inversión.es TM Grupo Inmobiliario cerró 2020 con una cifra de negocio de 161 millones Incrementa la necesidad de implantes y endodoncias en las revisiones dentales según Dental Company La comisión de Economía Azul inicia su andadura