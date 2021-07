El II Encuentro Prescripción S.XXI vuelve con fuerza tras un año de ausencia Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 16:42 h (CET) Expertos en construcción analizan en Pamplona el próximo día 22 mejoras para las empresas con la intención de ofrecer soluciones para arquitectos y el usuario final. Se trata de un ciclo de carácter anual que está compuesto por empresas líderes del sector que este año acoge a expertos de varias empresas líderes en una mesa redonda Con la intención de poner foco en el mundo de la prescripción mañana jueves tendrá lugar el “Encuentro de Prescripción S.XXI” organizado por Onhaus, empresa de origen navarro especializada en materiales de construcción passivhaus y edificios de consumo casi nulo (ECCN). Se trata de la segunda edición de este encuentro, una iniciativa impulsada en 2019 por Antonio Domínguez, Country Manager de Griesser España, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser AG y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus.

El ciclo nació hace dos años con la intención de poner luz a una forma de prescribir diferente, pero por causas de fuerza mayor en 2020 no pudo tener continuidad. Este 2021 el encuentro tendrá lugar una vez más en el edificio Traininghaus, una academia de formación sobre edificación sostenible de Onhaus con el objetivo de analizar el sector de la construcción en España: sus problemas, ver cuál es la evolución de la nueva construcción y cómo afectan los avances al sistema de prescripción actual de los materiales en comparación a otros países de la Unión Europea.

La figura del prescriptor es un perfil muy demandado. Se trata de profesionales muy técnicos que otorgan grandes ventajas a las empresas que apuestan por ellos, unas ventajas que se ven reflejadas en el propio desarrollo de negocio, así como en ventas. Es un valor añadido tanto en el posicionamiento de la compañía como del producto ya que el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto es lo que marca la diferencia y perdura en el tiempo.

El grupo de profesionales que integran este grupo de prescripción forman parte de empresas fabricantes líderes en su segmento con una dilatada experiencia en prescripción en arquitectura. Se trata de un grupo que ha ido creciendo desde su fundación y entre sus componentes hay empresas de cerramientos, aislamientos, protección solar, ventilación, monitorización, ingeniería o arquitectura pasiva, entre otros. La presente edición, además, contará con el liderazgo de Sagrario Zabaleta, de Diario de Noticias. Los asistentes de este año son: Antonio Dominguez (Griesser), Koldo Monreal (Onhaus), José Jiménez (Aluminios Eibar), Álvaro Mariño (Indalsu), Oscar del Río (Knauf Insulation), Cándido Álvarez (PAEE), Jordi Rubio (Reynaers), Juan Molina (Somfy), Germán Velázquez (Varquitectos), Josep Castellà (Zehnder), Marc Soler (Buo Home), Isabel Alonso (Habitissimo), Bruno Brás (Hyline), Andreu Maldonado (Inn Solutions), Francisco Otero (Intraset), Manuel Medina (Iso Chemie), Josep Salvat (JS PR), Mario Baroja (Kapturall), Gonzalo (LG), Daniel Mencia (Procomsa), Carles Moliner (Reynaers), Miguel Rodríguez (Rockwool), Guillermo Hornero (Sombrah), Juan Molina (Somfy), Ignacio Miyar (The Adecco Group), Luis Sandiumenge (Voilap), Sergio Valero (Weinor y Griesser) y Berta Uriz (Nasuvinsa).

Los orígenes de este grupo de profesionales están alineados con el ideario que rige los fondos de ayuda de la Unión Europea post COVID-19 y que señala las principales acciones a realizar en el sector para afrontar con éxito una nueva etapa económica. En la primera edición se puso sobre la mesa la falta de rigor en los procesos que afectan directamente el confort, la salud, el ahorro energético y la sostenibilidad. En esta nueva edición se espera tratar los anteriores y muchos otros retos sobre los que poder trabajar en un futuro de la construcción que está más presente que nunca.

Sobre Griesser

En el año 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta el día de hoy, esta empresa pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

Con su compromiso y entusiasmo, cerca de 1300 empleados velan a diario por que la excelente reputación de las dos marcas independientes Griesser y Weinor siga confirmándose una y otra vez. Griesser fabrica sus productos variados de protección solar en Suiza (Aadorf), Austria (Nenzing) y Francia (Niza y Wolschwiller). Griesser está activo con sociedades propias en cinco países y representado por socios en otros 20.

