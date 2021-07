Fundación Mahou San Miguel recibe el reconocimiento "Premios Estrellas" FESBAL Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 15:06 h (CET) Este galardón reconoce la implicación y compromiso de la Fundación y de todos los profesionales voluntarios de Mahou San Miguel, ayudando a las personas con más dificultades a paliar las necesidades surgidas durante la pandemia. En 2020 la contribución ascendió a cerca de 88.000 litros de producto, 50.000 kilos de alimentos y más de 6.000 euros donados a los Bancos de Alimentos Fundación Mahou San Miguel ha sido reconocida con el “Premio Estrellas” que otorga la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), por su contribución durante 2020 a paliar las necesidades de las personas más vulnerables, gracias a la implicación de todos los profesionales voluntarios de Mahou San Miguel.

A través de diferentes acciones, en 2020 la Fundación donó a los Bancos de Alimentos 87.850 litros de producto, principalmente agua, 50.000 kilos de alimentos gracias a la campaña navideña en redes sociales “Dona tu follow” y, por otro lado, los voluntarios profesionales de los centros de producción lograron reunir más de 6.000 euros que también se destinaron a los Bancos de Alimentos en varias ciudades. De esta manera, desde Fundación Mahou San Miguel se ha puesto disposición de FESBAL todo lo que está a su alcance, ante el aumento de personas demandantes de ayuda alimentaria producido como consecuencia de la emergencia ocasionada por la pandemia.

Los “Premios Estrellas” tienen como objetivo el agradecimiento al mundo empresarial, entidades, fundaciones y medios de comunicación, por su apoyo con la Federación Española de Bancos de Alimento y sus 54 Bancos de Alimentos asociados. En esta segunda edición, se ha querido distinguir la especial colaboración durante 2020 ante la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.

Para Alfredo Mahou, presidente de la Fundación, “este reconocimiento se debe en gran medida, a la gran implicación de los profesionales voluntarios de Fundación Mahou San Miguel muy sensibilizados con las situación que vivimos. Me siento muy orgulloso de todos ellos, porque gracias a su ilusión y esfuerzo, muchas personas con situaciones difíciles, han podido atenuar los efectos de la pandemia. Colaborar con FESBAL es de gran importancia para la Fundación, porque supone ir de la mano de una entidad con gran experiencia y alcance nacional, lo que nos permite llegar más lejos y continuar nuestra labor para seguir apoyando a las personas que hoy más lo necesitan”.

El galardón ha sido entregado por Miguel Fernández, director de FESBAL, quien ha señalado que “si bien, en estos momentos aún no podemos bajar la guardia, también es momento de dar las gracias por el continuo apoyo recibido en el año 2020; por ello queremos agradecer de manera especial a Fundación Mahou San Miguel su gran colaboración durante la pandemia, entregándoles el reconocimiento “Premios Estrellas” COVID-19 y distinguiéndoles por el apoyo a la Federación Española de Bancos de Alimentos y sus Bancos asociados”.

Desde el inicio de Fundación Mahou San Miguel en 2013, se han donado más de 284.000 litros de producto a los Bancos de Alimentos y, gracias a la colaboración de todos los profesionales voluntarios, se han realizado recogidas periódicas que se organizan en los centros de la compañía. De esta manera, tanto la Fundación como la compañía se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente con el ODS 1 de Fin de la Pobreza, así como al ODS 3 de Salud y Bienestar.

