Dimensi-on explica qué tendencias en decoración están pasadas de moda

miércoles, 21 de julio de 2021, 15:06 h (CET) La decoración cambia muy rápido y hay algunos errores comunes que hacen que un hogar se vea anticuado y pasado de moda, como la selección de colores y muebles, o la iluminación. Las tendencias van y vienen y para que un hogar esté siempre a la última, hay que estar atentos a los estilos que están desfasados. Es momento de renovar el hogar y, Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, indica a qué tendencias hay que decir adiós Los papeles de pared exóticos

Aunque fue un must en el 2020, el estilo Urban Jungle en las paredes ha pasado a mejor vida para dar paso a los papeles pintados de colores neutros y sosegados. No obstante, tanto el verde como el Classic Blue seguirán teniendo presencia en los hogares, pero con estampados que contribuyan a generar esos ambientes de tranquilidad y armonía.

Azulejos retro

Es momento de decir adiós a los azulejos retro de inspiración neoyorquina y dar la bienvenida a las baldosas aerodinámicas, cuadradas o curvas, con las que renovar por completo un baño o una cocina.

Rosa millenial

Ha sido el color que ha vestido tiendas, hoteles, restaurantes y hogares y ha dado un toque creativo y divertido a cada estancia, pero esta tendencia ya no es ´lo último´ en deco. Ahora, hay que apostar por interiores mucho más neutros que creen una sensación de bienestar en las casas, con tonos tipo, beige, grises, negro y blanco.

Las encimeras de granito

Las encimeras de granito están anticuadas. Aunque estén hechas de uno de los materiales más resistentes del mercado, a nivel estético, ya no funcionan. Esta temporada, se apuesta por los materiales de Solid Surface como caballo ganador, por su luminosidad y elegancia.

La madera Wengué

Es una de las tendencias old-fashioned. El acabado en madera wengué es aquel que tiene un tono oscuro, como marrón chocolate casi negro, y estuvo muy de moda hace ya varios años, aunque ha persistido en muchos hogares. Ahora, fascina la luminosidad, los ambientes más claros y tranquilos, como la tendencia danesa hygge.

Todo vintage

La deco vintage siempre otorga un toque de estilo y elegancia a un hogar, siempre que se sepa cómo combinarlo y en qué dosis. Exagerar esta tendencia hará que una casa luzca anticuada. Para crear un espacio actualizado e interesante, hay que combinar piezas contemporáneas con otros tesoros antiguos.

Los cactus

Se han visto en todas sus versiones, en estampados, cojines, ropas de cama, menaje… La fiebre por los cactus ha pasado en un abrir y cerrar de ojos y es hora de darle la oportunidad a otras plantas de interior.

Los muebles de plástico

Esta tendencia poco glamurosa y nada ECO, por fortuna, ha quedado atrás. Siempre es mejor invertir algo más de dinero en muebles más sostenibles y de mejor calidad. Además, la decoración del hogar lo agradecerá.

Luces de neón con frases inspiracionales

Hubo una época en la que muchos hogares se llenaron de luces de neón con frases motivacionales tipo ´Live, Love, Laugh´. Ahora, hay que decantarse por cuadros o espejos que cubran las paredes.

Cocinas con colores llamativos

Vuelven las tonalidades neutras y naturales, con presencia de maderas y piedras naturales. Son tendencia las cocinas abiertas e iluminadas con luz natural, con presencia de plantas y muebles funcionales.

Acerca de Dimensi-on

Dimensi-on es un estudio de interiorismo en Madrid que cuenta con un equipo de sólidos profesionales, con amplios conocimientos técnicos en arquitectura de interiores y especialistas en realizar proyectos, reformas e interiorismo, ya sea para una vivienda, local u oficina.

La singularidad de su estudio reside en la diversidad y complementariedad de sus perfiles profesionales. Creativos y técnicos trabajan juntos en un ambiente de trabajo altamente estimulante que hace aflorar el dinamismo, la pasión y la cercanía que son sus señas identitarias.

Convierten cada proyecto interior en una experiencia única y se especializan en los proyectos “llave en mano”, para olvidar todos los problemas de la obra y poder disfrutar del proyecto lo antes posible.

Calle Sopelana, 11, Oficina 2.11, 28023 Madrid

dimensi-on.com

Dimension Estudio de Interiorismo

@dimensi_on

