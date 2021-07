Bandera Vivar actualmente vive uno de sus mejores momentos Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 14:18 h (CET) ​Con casi 60 años de trayectoria Bandera Vivar se encuentra en este año 2021 viviendo uno de sus momentos más especiales gracias a la renovación de su página web Bandera Vivar comenzó su trayectoria en el año 1968 con la apertura de su primera tienda en Málaga, en el año 1982 se dio paso a la segunda generación de la familia Bandera Vivar y empezó a formar parte de la expansión de la marca. Fue a partir de entonces, que no pararon de conseguir logros, en 1997 se convirtieron en la tienda de muebles con más ventas por metro cuadrado en España, en 2007 inauguraron un centro comercial de más de 7000m2 especializado en hogar en la provincia de Málaga y en 2011 obtuvieron el premio “C” de consumo otorgado por la Junta de Andalucía por su labor a favor de los clientes, y estos son solo algunos de sus éxitos.

Ahora que ya han pasado casi 60 años desde su inicio, y cuentan con una trayectoria envidiable, lejos de pensar que su época ya ha pasado, en este 2021 han reinventado su modelo de negocio y han renovado su página web que posteriormente se convertirá en tienda online, para expandirse a nivel nacional. Además, ya contaban con cuatro tiendas físicas en Málaga capital y Fuengirola.

Renovación de su sitio web

En una época donde la digitalización de los negocios es tan importante, Bandera Vivar no se ha quedado atrás, ya no solo cuenta con sus tienda de muebles en Málaga y provincia, sino que en este 2021 ha decidido actualizarse en el mundo digital con la renovación de su sitio web, lo que les ha dado la facilidad de expandirse nacionalmente, además ahora también se encuentran presentes en las redes sociales. Además, en unos meses tienen previsto la publicación de su tienda online con lo que conseguirán mayor presencia a nivel nacional.

La tercera generación de Bandera Vivar, está trabajando duro, para que esta empresa familiar siga creciendo, ahora también con su página web, que cuenta con un amplio surtido de productos para el hogar, ya sea para salones, sofás, dormitorios, cocinas, oficinas o para el descanso.

En su web podrás encontrar un catálogo en el que encontrar fácilmente el producto adecuado o pedir una cita para visitar su tienda física, donde sin duda encontrarás lo que buscas, gracias a su trato personalizado. Sea un pedido online o presencial, ellos se encargarán de llevártelo a casa y del montaje.

También cuentan con un blog donde encontrar consejos e ideas para la decoración del hogar.

