Blow Dry Bar da las claves para un correcto lavado del cabello en verano

Daniele Sigigliano, experto en tratamientos para el cuidado del cabello y director creativo de Blow Dry Bar, ofrece unas pautas muy útiles para mantener el brillo del cabello y la sequedad a raya en verano. Durante esta época, el pelo se resiente con mayor intensidad que en el resto del año. El sol, el agua del mar, y los productos químicos del agua de las piscinas, son factores que inciden negativamente en el cabello. Un correcto lavado, puede optimizar la calidad del cabello más de lo que se imagina Daniele Sigigliano da unos útiles consejos sobre el lavado del cabello durante esta estación, para minimizar los daños y conseguir una melena sana y brillante, que reluzca bajo los rayos del sol.

Usar agua siempre tibia. Debe ser lo suficientemente caliente para eliminar la grasa, pero no tanto como para que dañe el cabello. Además, en verano es muy agradable la sensación de notar el agua a una temperatura más fresca.

Siempre con champú, pero hay que apostar por los champús sin sulfatos. En verano, se tiende a lavar más a menudo el pelo y, muchas veces, son los propios componentes del champú los que pueden amenazar la fortaleza de la melena. Más vale hacer uso de champús sin sulfatos. La clave es un champú orgánico, sin sulfatos y con propiedades antioxidantes y nutritivas como el Botanical Repair Strengthening Shampoo de Aveda, que limpia y ayuda a fortalecer y a reparar el cabello dañado con el poder de las plantas, y elimina suavemente el exceso de sebo, los restos de productos y de contaminación.

Lavar siempre en movimientos circulares, primero el cuero cabelludo con champú, de forma suave para no activar la producción de grasa; las zonas medias y bajas no tienen por qué estar grasas, hay que lavarlas con la espuma que cae, frotando siempre en el sentido del pelo y no a la contra.

En verano, se lleva una vida más dinámica y social, se lava más el pelo y se tiende a eliminar fases, pero ¡hay que huir de los ´2 en 1´ !, utilizar champú y acondicionador a la vez, impide el efecto de ambos, ya que realizan funciones absolutamente opuestas en el cabello y lo dejan absolutamente mate. En verano, el pelo tiende a estar más deshidratado, por lo que es imprescindible aplicarse un acondicionador en las puntas y dejar que actúe para nutrir el cabello, como el Cherry Almond Softening Conditioner de Aveda, con extracto de flor de cerezo, aceite de almendras y manteca de karité de certificación orgánica, ingredientes todos de origen natural que acondicionan profundamente el cabello restaurando la suavidad y el brillo del mismo.

El aclarado es una de las fases más importantes y menos valoradas. Un aclarado perfecto entre champú y acondicionador, no puede faltar y por supuesto, el aclarado final debe continuar hasta que el pelo rechine.

Es muy importante no irse a la dormir con el pelo mojado o húmedo. Es normal que se huya del secador durante el verano, pero si se tiene previsto lavar el pelo, hayq ue hacerlo de forma que de tiempo a que se seque al aire antes de acostarte. Si se duerme con el cabello mojado o húmedo, pueden aparecer hongos que provocan la formación de caspa.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar