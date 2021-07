Sibari Republic explica los cuidados imprescindibles del contorno de ojos Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 14:14 h (CET) La piel del contorno de los ojos es la zona más frágil de todo el rostro. Su película hidratante es muy pequeña, ya que no contiene suficientes glándulas sebáceas y sudoríparas. Su microcirculación sanguínea funciona más lenta, y el drenaje de la zona es insuficiente. El cuidado del contorno de los ojos debe ser prioritario a partir de los 25 años. Sibari Republic, la marca de cosmeceúticos creada por expertos científicos, revela los cuidados del contorno de ojos y presenta Anti-fatigue Eye Contour Con las primeras arrugas de expresión. Es imprescindible que empieces a usar un contorno de ojos hidratante que atenuará esos pequeños signos de la edad, y ayudará a prevenir que se hagan más profundos. Lo ideal que es se use el contorno por la mañana y por la noche.

Con ojeras y bolsas. Se necesita un producto que sea descongestivo, ayudará a hidratar y a activar la micro circulación para desinflamar la zona. Para aplicar el producto, hay que hacerlo de fuera hacia dentro con pequeños toquecitos que drenen y ayuden a disminuir la inflamación. El procedimiento es el mismo tanto de día como de noche. Si el problema de bolsa es muy intenso, lo más recomendable es usar por la noche un contorno en formato ligero que no sea graso y que no sature esa piel tan delicada.

Con arrugas pronunciadas. Ha llegado el momento de recurrir a productos más potentes que ayuden a tratar la zona con mayor profundidad y con principios activos que hidraten y rellenen un poco las arrugas y líneas de expresión profundas, como el ácido hialurónico. Es imprescindible hidratar la zona de día y de noche.

Desmaquillarse, siempre. Al limpiar bien esta zona, no aparecerán arrugas prematuras y se evita que aparezcan posibles infecciones y alteraciones como alergias o dermatitis. En medida de lo posible, no hay que utilizar algodones para remover o aplicar productos, ya que la fricción de sus fibras favorece las arrugas.

Dormir más de 7 horas. La falta de descanso hace que los músculos se tensen fomentando la aparición de ojeras y arrugas.

Beber agua. Las células deben mantenerse bien hidratadas para impedir el envejecimiento prematuro de esta área. Hay que beber mínimo 2 litros de agua al día y consumir frutas y verduras ricas en agua y vitamina C como la piña, melón, la manzana o el pimiento.

Anti-fatigue Eye Contour de Sibari Republic

El anti-fatigue Eye Contour de Sibari Republic ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca.

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmeceútica unisex en el Centro Tecnológico de Álava. Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmeceúticos.

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic garantizan efectos visibles de larga duración.

