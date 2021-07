VIRTUAL OPEN HOUSE: la revolución en visitas virtuales a tiempo real Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 15:13 h (CET)

En el momento de escoger un inmueble, es importante contar con un amplio catálogo de opciones y la orientación de asesores expertos en el sector inmobiliario. Actualmente, esto puede conseguirse de forma sencilla y rápida con Century 21 Liberty Home. Su plataforma permite encontrar locales comerciales, oficinas y hogares online a través de una extensa red de colaboradores y agentes inmobiliarios. Sus herramientas en línea ofrecen a los usuarios la oportunidad de conseguir una propiedad cerca de su localidad o en cualquier lugar del mundo.

¿Cómo encontrar la propiedad perfecta con Century 21 Liberty Home? Century 21 Liberty Home es una empresa con sede en Valencia que centra sus operaciones en el sector inmobiliario y que mediante su plataforma y app ofrece todas las herramientas necesarias para encontrar locales comerciales, oficinas y hogares online. Para ello, dispone de un extenso catálogo de propiedades de más de 5.000 activos distribuidos por toda España y más de 500.000 activos a nivel mundial, las cuales son publicadas por agentes profesionales.

Los agentes han sido formados a través de un programa de entrenamiento para asesores inmobiliarios que es reconocido a nivel internacional y cuenta con la supervisión y acompañamiento de expertos en cada área del negocio inmobiliario.

Actualmente, Century 21 Liberty Home tiene a su disposición más de 10.000 agencias y 130.000 asesores comprometidos con los clientes a ayudarlos en la búsqueda de una vivienda u otra propiedad que cumpla con sus expectativas. Esto es una gran ventaja para quienes optan por hacer uso de sus servicios, ya que podrán acceder a una conexión directa con propietarios, compradores e inversores de todo el mundo.

La revolución en visitas virtuales a tiempo real En la actualidad, el sector inmobiliario hace uso de internet para conectar a sus clientes con miles de agencias y profesionales dispuestos a ayudarlos a buscar un mejor sitio para establecerse.

Century 21 Liberty Home posee una plataforma: VIRTUAL OPEN HOUSE, a través de la cual se pueden visitar virtualmente cientos de propiedades, por lo que el cliente no tendrá que moverse de su hogar para conocer el inmueble que desea adquirir.

El agente muestra todas las características de las propiedades en tiempo real mientras la recorre e interactúa con los potenciales clientes y colaboradores. Esta herramienta avanzada permite multiplicar las posibilidades de venta de una propiedad; acotando los tiempos para llevar a éxito la transacción y ofreciendo todo el potencial y know-how de Century 21.

La inteligencia artificial llega en la nueva app de Liberty Home para la compraventa de viviendas La red inmobiliaria lanza su nueva aplicación móvil APP CENTURY 21 destinada a sus clientes para la compraventa de viviendas. Con esta nueva herramienta, se integra un nivel más en la innovación tecnológica asociada a la marca, facilitando la búsqueda de una vivienda a sus usuarios, utilizando la inteligencia artificial, revolucionando así la forma de localizar, comprar o vender una vivienda transformando todo el proceso de transacción inmobiliaria en una experiencia sencilla.

El recurso de incluirla permitirá digitalizar muchos de los procedimientos de una operación inmobiliaria haciéndolos extremadamente seguros, sencillos y rigurosos para el usuario. Por otra parte, la app se ha diseñado para maximizar la experiencia de los consumidores, poniendo a disposición un valor añadido para los usuarios por medio de una oferta de servicios y ventajas únicas para clientes registrados.

La app, que estará disponible en las plataformas de Android y Apple, incluirá un asistente digital que dará soporte al usuario durante todas las fases del proceso de forma personalizada en función a las características predefinidas en un inicio por la propia persona. Los procedimientos de registro y calificación de usuario y consultor se basan en certificados de autenticación digital, garantizando altos niveles de seguridad.

Durante el proceso de compra, una de las funcionalidades que incorpora la app es la georeferenciación de inmuebles con búsqueda táctil, además de definir la programación automática de fecha así como el control de todos los registros de visitas y comentarios a los inmuebles integrados por el usuario. Por otro lado, el asistente digital ayuda al comprador con opciones de cualificación para el acceso a una hipoteca o facilitando la documentación necesaria para la firma de un contrato.

Otras características permiten que la app pueda valorar de forma automática los inmuebles o que el propio usuario suba dicha información e incluso disponer de una tienda online con ventajas exclusivas para los usuarios en activo.

