Redkom: La suplantación de identidad es un ciberataque que se puede evitar con un mantenimiento informático Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 12:58 h (CET) Internet no es un medio seguro y las empresas, vulnerables en muchos casos, están expuestas a una gran cantidad de ciberataques para suplantar identidades y apropiarse de los archivos y datos. Un buen mantenimiento informático puede garantizar la seguridad de esos datos El año 2020, un año de pandemia y crisis mundial, ha sido también uno de los años con más ataques cibernéticos. Las empresas han sido obligadas a adoptar un nuevo método de trabajo, el teletrabajo y el almacenamiento en la nube. Esto ha puesto a las empresas en un punto de vulnerabilidad y riesgo frente a los ciberataques. El aumento de uso de la nube, las conexiones VPN, los servicios de escritorio remoto virtual, el uso de redes con cero seguridad, la gestión de identidades, servicios, videoconferencia, etc. ha aumentado la tendencia de ciberataques debido a que las empresas se exponen más en Internet.

Hay una gran cantidad de ciberataques que los ciberdelincuentes pueden realizar para estafar a las empresas y ganar algún beneficio, pero uno de los más recurrentes es la suplantación de la identidad. Este tipo de ciberataque consiste es en apropiarse de la identidad de alguien para obtener algún beneficio económico o simplemente dañar unos dispositivos o la imagen de una persona o una empresa. Estafar, robar, comprar cosas por internet al nombre de la persona suplantada es el objetivo principal y se consigue mediante el robo de usuarios y contraseñas.

Las posibilidades de suplantación de datos son altas hoy en día y para reducir esas posibilidades de usurpación es importante contar con un correcto y frecuente mantenimiento informático. Redkom, una empresa de mantenimiento, reparación, asistencia y otras gestiones informáticas afirma que es posible reducir la posibilidad de sufrir un ciberataque es mucho menor si hay un mantenimiento informático correcto. “Actualizar los antivirus y demás programas de protección contra ataques informáticos es muy importante y esa es la labor más importante que se realiza. Otras pautas que las empresas deben seguir es actualizar y cambiar continuamente las contraseñas de las cuentas. Es muy importante tener cuidado a la hora de abrir los correos electrónicos y realizar compras seguras, verificando la autenticidad del sitio y del método de pago” aconseja Redkom.

Las contraseñas deben ser seguras y deben estar compuestas por una mezcla de letras minúsculas y mayúsculas, cifras y símbolos. En algunas ocasiones las empresas reciben correos electrónicos con ofertas con un asunto que les pueden llamar la atención. Pero hay que tener cuidado a la hora de abrir estos correos y la mejor forma de actuar es eliminando estos mensajes y categorizándolos como spam. Redkom afirma, además, que un buen mantenimiento dará ventaja tecnológica a las empresas frente a sus competidores, ya que, con un equipo rápido, los empleados podrán ser más productivos.

