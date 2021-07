La consultora tecnológica Opentix continúa su plan de expansión incorporando a Logic Murcia Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 13:14 h (CET) Grupo Aitana, de la mano de Opentix, consolida su liderazgo en el levante peninsular con su aterrizaje en la Región de Murcia y completa su abanico de soluciones tecnológicas para despachos y pymes La compañía tecnológica Opentix, especializada en servicios de TI para la pyme, sigue creciendo con la incorporación hace unas semanas de Logic Murcia, una empresa especializada en soluciones de gestión comercial-administrativa para pymes, despachos y asesorías mercantiles, que lleva operando en el mercado del software desde 1979.

Como resultado, Grupo Aitana no solo refuerza su unidad de soluciones de gestión para pequeñas y medianas empresas con la incorporación de profesionales especializados y certificados en Sage 200, sino que también amplía su oferta tecnológica para cubrir las necesidades de despachos y asesorías mercantiles de todo el territorio español.

Esta unión con Logic Murcia afianza la posición de Opentix como Partner Platinum de Sage y como uno de los principales socios tecnológicos en España capaz de ayudar a las pymes a llevar a cabo su transformación digital de forma integral.

“El reto digital está en nuestro ADN y con la unión de Logic Murcia ponemos en valor nuestra filosofía de ofrecer a cada cliente la mejor solución del mercado, al tiempo que sumamos talento a nuestra organización”, afirma Daniel Segarra, director ejecutivo del Grupo empresarial.

Soluciones empresariales para todos los sectores

En Grupo Aitana siempre han tenido como objetivo principal encontrar la mejor solución a los problemas de gestión de sus clientes. Tal como señala Segarra, “con la unión de caminos entre Logic Murcia y Opentix seguimos dando pasos firmes hacia el servicio 360o que buscamos”.

Como consultora nacional, Opentix ya contaba con oficinas en 8 capitales de provincia (Valencia, Alicante, Barcelona, Castellón, Madrid, Palencia, Sevilla y Zaragoza). Ahora, suma una nueva en la Región de Murcia, y se posiciona como tecnológica referente en el arco mediterráneo.

Sumando sinergias entre Opentix y Logic Murcia

Logic Murcia va a aportar al Grupo Aitana no solo una experiencia de más de 42 años en el sector del software de gestión, sino también un amplio conocimiento en soluciones de Sage como Sage 200 Advaced, Sage 50 y Sage Despachos.

Segarra finaliza asegurando que “la suma de Opentix y Logic Murcia nos permite ampliar el portfolio de soluciones que podemos ofrecer a las pymes, que ya suponen el 99,84% del tejido empresarial español”.

