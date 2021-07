Crece un 20% el uso de apps en menores este verano con Instagram a la cabeza, según Qustodio Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 13:18 h (CET) Instagram lidera el Top10 de apps más populares de este verano, alcanzando los 108 minutos diarios El verano no ha hecho más que empezar y las redes ya están repletas de fotos en la playa o la piscina, de helados y de chanclas. De hecho, el hashtag #verano2021 ya supera los 1,1 millones de publicaciones solo en Instagram. Sin embargo, la época estival también viene acompañada del gran reto de las familias por compaginar el tiempo libre de los más pequeños con la jornada laboral. Algo que no siempre es una tarea fácil, como demuestra una encuesta de InfoJobs, que revela que solo 1 de cada 3 familias considera que puede conciliar su vida laboral y familiar en verano. Y, al igual que durante la pandemia, algunos padres recurren a las tabletas y a las pantallas para ayudarles a llenar el vacío.

Tras un curso escolar de lo más digital, este verano se presentaba como la excusa perfecta para poder disfrutar de actividades al aire libre y huir de las pantallas, pero no es así. Según un análisis realizado por Qustodio, plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias, sobre el uso de aplicaciones en menores españoles de entre 4 y 18 años durante las dos primeras semanas de julio, se ha observado que el tiempo de uso ha aumentado un 20% en este tiempo con respecto a mayo del mismo año.

En dicho informe se observa que las aplicaciones de redes sociales y vídeo son las que más han crecido. Instagram es la aplicación más utilizada este verano, ya que los niños pasan un 35% más de tiempo en ella que en primavera, con una media de 108 minutos al día. A Instagram le siguen WhatsApp, Tiktok, YouTube, Spotify, Clash Royale, Netflix, Discord, SnapChat y Twitch.

El tiempo que los niños pasan en la otra red social favorita, TikTok, se ha incrementado un 19%, hasta alcanzar una media de 100 minutos al día.

Las plataformas de vídeo también han experimentado un gran crecimiento, ya que el tiempo en YouTube ha aumentado un 28%, con una media de 68 minutos al día, y Netflix le sigue de cerca con un 25% más, situándose en 50 minutos diarios. Aunque YouTube Kids no se encuentra dentro del Top10 es significativo el destacar su crecimiento, un 34% más de tiempo de uso este verano con respecto a mayo de 2021, pasando de 72 minutos al día a 97.

Por el contrario, los videojuegos fueron los que menos han crecido, ya que el tiempo en Clash Royale ha subido un 10%, pero en el caso de Brawl Stars ha bajado un 8%. De media, el tiempo conectado a estas apps ronda los 33 minutos diarios, igual que en primavera.

El último puesto del ranking lo ocupa Twitch con una media de 34 minutos diarios en julio frente a los 33 minutos del pasado mes de mayo.

“Es innegable que los efectos de la crisis sanitaria y el confinamiento han influido en los comportamientos digitales, sociales y de ocio de nuestros hijos”, señala Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio. "Por eso es fundamental que los padres no caigan en la trampa de utilizar las pantallas como niñeras digitales. Para garantizar la seguridad digital y la salud general de sus hijos, los padres deben establecer límites firmes en el uso del tiempo de pantalla y priorizar las actividades no relacionadas con la pantalla, este verano y durante todo el año”, añade.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.