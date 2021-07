La compañía Go! Seguridad ofrece alarmas para casa de última tecnología para evitar robos y okupas Emprendedores de Hoy

Contratar un servicio de seguridad de calidad es una decisión acertada para garantizar la tranquilidad de vivir en un espacio confiable. Por eso, cuando se trata de sistemas de seguridad, las alarmas para casas son por excelencia una de las mejores alternativas para proteger los espacios y a la familia de los intrusos.

La tecnología ha conquistado muchos espacios en distintos sectores, incluido el sector de la seguridad. Ahora, con tan solo ingresar a una aplicación móvil desde un Smartphone, es posible tener un control de todo lo que sucede alrededor de una vivienda o negocio.

Para que estos sistemas de inteligencia artificial funcionen de manera eficiente, es preciso apoyarse de alarmas de última tecnología. En este sentido, empresas como Go! Seguridad destacan entre las preferencias de las familias porque trabajan con equipos ViSonic, fabricante mejor reputado de equipos de seguridad y porque, además, ofrecen paquetes de servicio e instalación adaptados a cualquier presupuesto.

Las alarmas para hogar con instalación incluida son tendencia en el 2021 La seguridad es un tema pendiente en España. Cada vez son más las personas que buscan un buen sistema de seguridad eficiente para proteger sus hogares y sentirse más tranquilos y seguros ante okupas o ladrones, sobre todo cuando se trata de salir de vacaciones. Para tener la tranquilidad de ir a cualquier lugar con confianza, es recomendable instalar un sistema de alarmas de seguridad en casas.

Si se buscan sistemas de seguridad avanzados, Go! Seguridad junto a su socio ADT, empresa líder en seguridad mundial, se han unido para ofrecer un servicio de alta tecnología de alarmas que incluye equipos con detectores de presencia, aviso de inhibición y una central receptora de alarmas que verifica el salto de alarma y activa los protocolos de seguridad en tiempo récord, notificando la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) para que acudan a la zona de peligro.

Máxima seguridad para todo tipo de presupuestos La seguridad no tiene por qué ser solo para personas con alto poder económico, es por ello que Go! Seguridad, bajo su compromiso con las familias españolas, ofrece la instalación de alarmas con la cuota más baja del mercado. Ahora con una cuota de 33 € + IVA mensual y con la promoción de equipo Sin coste y los primeros 2 meses de cuota gratis (por tiempo definido). Además, ofrecen servicios Premium añadidos, asesoría gratuita en ciberseguridad, y asesoría Legal para toda la familia o negocios, y ahora los primeros 2 meses de cuota gratis.

Empresas locales o personas con primera o segunda residencia interesadas en conocer más información sobre los servicios de Go! Seguridad, pueden contactar a la empresa directamente por su página web y recibir mayor información de sus planes de pago y servicios disponibles en toda España.

Una persona precavida se prepara para cualquier situación que se pueda presentar. Instalar una alarma de seguridad es una buena manera de estar prevenido, evitar situaciones de peligro y cuidar el bienestar y la tranquilidad de la familia.

