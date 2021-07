Aislamiento acústico en Barcelona, ¿Qué ventajas aporta la lana de roca? Esto dice la empresa M&P Stands Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 12:46 h (CET) La lana de roca propociona 4 ventajas en el mismo producto: Aislamiento frente al fuego, durabilidad, aislamiento térmico y protección contra el ruido. Esto es lo que dice la empresa de trabajos verticales en Barcelona, M&P Stands Se estima que en España, una de cada cuatro personas, está expuesta a altos niveles de contaminación acústica. El 80% de las viviendas españolas no cuenta con un buen aislamiento frente a la contaminación acústica.

El ruido no solamente causa obvios efectos dañinos en la audición. Si no que además, está asociado a trastornos del sueño, problemas cognitivos y enfermedades cardiovasculares.

En entornos profesionales, el ruido puede convertirse en un auténtico problema que influye negativamente en el rendimiento y en la productividad.

Un edificio sin la adecuada protección acústica implica en su interior numerosos conflictos, por lo que cada vez, el aislamiento acústico cobra gran importancia.

¿Pero cómo conseguir un buen aislamiento acústico en los edificios? La empresa M&P Stands, ampliando su gama de servicios de mantenimiento integral, reparaciones, rehabilitaciones y trabajos verticales en Barcelona, apuesta por la lana de roca.

La lana de roca es un material con unas propiedades que brindan unas excelentes prestaciones para el aislamiento térmico y acústico. Además, también ofrece una alta seguridad contra el fuego y tiene una alta durabilidad. Todo ello, hace que la lana de roca mantenga sus propiedades a pesar de cambios de temperatura o humedad. Lo que garantiza un importante ahorro económico en el mantenimiento del edificio durante toda su vida útil.

Todas estas características de la lana de roca cobran una extraordinaria importancia en las estrategias promovidas por las diferentes administraciones para la rehabilitación de viviendas. Dentro de las diversas medidas políticas de ayudas a la reactivación económica, se hallan con partidas específicas para la rehabilitación y regeneración del parque residencial. Se pretende conseguir un parque de viviendas más eficientes que, al mismo tiempo, también reduzcan la dependencia energética de la población. Es aquí donde elementos como la lana de roca aseguran los resultados exigidos. Además de ser un material resistente y asegurar un rendimiento estable durante un largo periodo de tiempo. Estos detalles son los que avalan que la inyección de los fondos provenientes de estas ayudas son una inversión a largo plazo, lo que se traduce en un beneficio para sus ocupantes.

Desde M&P, trabajos verticales en Barcelona. siempre utilizando los mejores y más adecuados materiales.Sus más de 25 años trabajando en el sector dejan clara una cosa: saben lo que hacen. Entienden sobre materiales, tendencias, diseño, montaje o regulaciones en cualquier país del mundo. Nada se les escapa.

