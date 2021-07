Technohogar: la tarjeta gráfica gaming más demandada en 2021 Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 13:50 h (CET)

Las tarjetas gráficas eran un componente utilizado principalmente por informáticos al comienzo, pero el paso del tiempo y el crecimiento exponencial del gaming las convirtieron en un producto cada vez más demandado por usuarios de todo el mundo.

Technohogar, una empresa online española, cuenta con una sección gaming en la que se ofrecen torres, placas base, gamepad, auriculares y tarjetas gráficas, entre las que se incluye la Gigabyte GTX 1660 Ti OC GDDR5. Esta no solamente es la tarjeta gráfica más popular del 2021 por su calidad/precio, sino también la más demandada para juegos de última generación.

¿Por qué es a tarjeta gráfica más demandada de 2021? Las tarjetas gráficas son las principales responsables de mover todo lo que tiene que ver con vídeo, gráficos y juegos en un ordenador. A medida que se lanzan al mercado nuevos juegos cada vez más exigentes y realistas, hace falta una tarjeta capaz de aprovechar todo el potencial del videojuego y de las resoluciones de los monitores y televisores actuales. En 2021 hay mucha variedad en tarjetas gráficas que ofrecen gran calidad y rendimiento, entre ellas, la más demandada este año es la Gigabyte GTX 1660 Ti OC GDDR5 de 6 GB, disponible en Technohogar.

Sus excelentes características la han consolidado como la mejor del mercado, destinada principalmente a jugar fluidamente en resoluciones full HD e incluso en 2K. Además, posee un muy bajo consumo de energía, por lo que no produce calentamiento excesivo, lo que permitirá al usuario disfrutar de largas sesiones de juegos sin que eso influya en su rendimiento.

Prestaciones de la Gigabyte GTX 1660 Ti OC GDDR5 de 6 GB Para hablar de las características de esta tarjeta gráfica, se puede empezar por su frecuencia base/turbo de 1830 Mhz, con la posibilidad de Over Clock a 1885 Mhz. Además, cuenta con una memoria VRAM de 6GB GDDR5 a 8 Ghz, una resolución idónea de 1080p/2K y un consumo de 120 W.

Esta nueva tarjeta está construida con una arquitectura de 12 Nm, que mejora la eficiencia y el rendimiento en su trabajo. También cuenta con un sistema de enfriamiento WINDFORCE 2X, con 2 ventiladores de aspa única de 90 mm. Tras ser probada en juegos de última generación, en conjunto con 16 GB de memoria RAM DDR4, un procesador i7 9700K y en gráficas ultra, se determinó que el rendimiento promedio en 1080p de 80 FPS, 2K a 60 FPS y 4K a 45 FPS.

En definitiva, para quienes busquen una tarjeta gráfica económica y jugar a full HD y con todos los ajustes al máximo, la mejor opción es la GTX 1660 Ti, la cual se puede adquirir fácilmente y al mejor precio en Technohogar.

