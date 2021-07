Emcesa dispone de una gama especial de productos perfectos para ir de tapas Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 12:14 h (CET) Según un estudio de Acierto.com, más de la mitad de los españoles prefiere las tapas a otras opciones de comida. La compañía toledana prevé que las ventas de sus platos preparados aumenten un 15% y sus productos frescos un 10% respecto al verano anterior España es un país donde la gastronomía es una de sus mejores virtudes, tanto que su materia prima, ingredientes y platos tienen una fuerte repercusión en las culturas de otros países, donde han incluido sus recetas en el menú de comidas.

Una tradición gastronómica que caracteriza y representa a los españoles es el conocido “tapeo”. Según un estudio de 2019 de la compañía de seguros Acierto.com, a los españoles les gusta especialmente salir de tapas con los amigos y familiares, siendo sus tapas preferidas la tortilla de patata, las patatas bravas, el jamón serrano, las croquetas y la ensaladilla rusa. Además, un 70% de los españoles elige la cerveza para acompañar sus tapas, frente a un 26% que prefiere una copa de vino.

Tal y como se sabe, hay dos teorías que explican el origen de la tradición de salir de tapas en España. Por un lado, se dice que la tapa comenzó en la época de Alfonso X “El Sabio”, cuando el rey mandó a los mesones castellanos servir comida cada vez que pusieran una copa de vino, que tomada en combinación con alimentos evita que haya posibles desvaríos. Por otro lado, algunos piensan que el plato de tapa proviene de Andalucía, cuando las personas empezaron a cubrir sus vasos de bebida con trozos de pan o de embutido para impedir que les entrara polvo o moscas.

Productos frescos perfectos para tapear

Según el país en el que se esté, la tradición de la tapa tiene una determinada costumbre. En España, se suele tapear al mediodía, antes de comer, o como alternativa para cenar. Tanto es así que, como indica la investigación de Acierto.com, más de la mitad de los españoles prefiere tapear a otras opciones de comida. Además, el 70% de estas personas eligen las tapas antes que cualquier otra cosa cuando están de vacaciones.

En este sentido, Emcesa, empresa toledana de productos cárnicos, dispone de una gama especial de productos frescos destinados a tapas, una opción perfecta para disfrutar este verano. Chistorra, pasta de morcilla ibérica, rabo de ternera al vino tinto, longaniza blanca, mini-pinchos morunos, oreja en salsa, picadillo de chorizo, callos con garbanzos, butifarra, panceta adobada y pincho de chorizo ibérico son algunas de las tapas que la compañía pone a disposición de sus consumidores para que puedan disfrutar de los mejores productos tradicionales.

“Nuestros productos frescos especiales para tapas se fabrican en un proceso cuidado y con la mejor tecnología para que conserven los sabores, las texturas y la calidad que los caracterizan. Lo que buscamos con estos productos es llegar a muchos puntos de venta y hogares para que nuestros clientes puedan sorprender a sus invitados este verano, con recetas fáciles que se pueden hacer en casa y que estarán listas en menos de 5 minutos sin perder su especial sabor”, explica Javier Mancebo, director general de Emcesa.

De tapas en casa con Emcesa

La empresa prevé que las ventas de sus productos especiales para tapas aumenten este verano un 15% respecto al año anterior. Del mismo modo, han estimado que sus productos frescos se venderán un 10% más que durante el mismo periodo en 2020. Desde Emcesa esperan que estas se vean incrementadas gracias al deseo de la gente de recuperar las reuniones de familiares y amigos.

Con la subida de los casos por la COVID-19 en el mes de julio, muchas personas han vuelto a disminuir sus salidas a bares y restaurantes para evitar el contacto con personas que no forman parte de su círculo cercano. Dadas estas circunstancias, prefieren reunirse con familiares y amigos en sus casas, sin olvidar que el virus sigue presente y que deben respetar las medidas de seguridad sugeridas por las autoridades sanitarias para no sufrir riesgo de contagio.

Esto los ha llevado a querer innovar en las comidas que ofrecen a sus invitados y les ha hecho buscar nuevas recetas y combinaciones de productos que supongan una novedad en el paladar de las personas.

En este sentido, la empresa toledana quiere poner su granito de arena compartiendo con todos tres de sus mejores recetas para tapear en casa. Por ejemplo, puedes colocar la pasta de morcilla ibérica de Emcesa en una rebanada de pan frito y añadirle queso de cabra y mermelada de cebolla. Otra opción es utilizar la panceta adobada de la compañía para elaborar un sabroso pincho con pimiento verde y queso. Para terminar, recomienda calentar durante 5 minutos en el microondas un plato de rabo de ternera al vino tinto y otro de oreja en salsa, dos recetas tradicionales de la gastronomía española que, al estar ya preparadas por Emcesa, se pueden calentar y consumir en su propio envase.

Nunca había sido tan fácil organizar las mejores tardes de tapas en casa. Emcesa, bajo su lema “la Máxima Calidad en su Mesa”, elabora estos productos con el objetivo de ofrecer siempre la más óptima garantía de calidad y seguridad en todos sus productos.

