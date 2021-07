Cashastur explica los beneficios de instalar sistemas de cobros automáticos en los negocios Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 12:26 h (CET) Los sistemas de cobros automáticos permiten que la productividad de un negocio aumente simplificando todos los procesos de cobro, arqueo y evitando hurtos o descuadres de caja. Sin duda, el mejor método de pago en restaurantes, cafeterías o bares Hoy en día, han sido diseñadas algunas soluciones de cobro tales como el sistema de gestión de efectivo con el que el cobro es totalmente automático, haciéndolo más rápido, reduciendo tiempo y obteniendo una mejor atención al cliente.

¿Qué son y cómo funcionan los sistemas de cobros automáticos?

En pocas palabras, es una caja registradora automática que no necesita ser manipulada por el vendedor, por lo que el sistema es el encargado de especificar el precio que se debe cobrar y el cliente introduce el dinero en la máquina. Es decir, el vendedor nunca debe manipular el dinero.

Asimismo, en los casos donde se necesita dar cambio al cliente, su sistema es capaz de realizar toda la operación y dar al cliente la diferencia correcta de forma automática. Por otro lado, cuando el negocio cierra y es momento de hacer el cierre de caja, estos sistemas ubican todo el efectivo en un compartimento diseñado para tal objetivo.

Una vez ahí, se plantea un recuento final del efectivo total y la suma final debe coincidir con el total de operaciones administradas por el ERP. En consecuencia, no debe haber nunca problemas con el cierre de caja como los que suelen existir con una caja registradora común.

Beneficios al tener un sistema de cobros automáticos

Una vez consciente el usuario sobre qué son y cómo funcionan los sistemas de cobros automáticos llega el momento de comprar la propia máquina registradora automática. El mejor portal online para llevar a cabo la mejor comprar relación calidad/precio es Cashastur, formado por un personal altamente capacitado y con conocimientos en dichos sistemas que tienen al alcance de todos los usuarios diferentes sistemas de cobros automáticos para ajustarse a todas las necesidades.

Sin embargo, llegados a este punto, puede existir cierto escepticismo sobre dichos sistemas y sus ventajas. A continuación, se mencionan algunos de los beneficios que se obtienen al automatizar los pagos en efectivo.

No existirán perdidas de dinero desconocidas

Es común encontrarse con negocios de comida rápida, restaurantes, bares, o cualquier servicio de atención al cliente, en las que varias veces a la semana existan problemas en el cuadre de caja debido a la ausencia de dinero.

Con estos sistemas dicha situación puede eliminarse totalmente, debido a que ninguna persona controla el efectivo. Por el contrario, la máquina se encarga de realizar todo el cobro y dar el cambio correcto cuando sea necesario.

Es una manera de evitar los robos

Por otra parte, los ladrones prefieren entrar en lugares donde aún tengan cajas registradoras comunes y fáciles de abrir. Con estos sistemas las posibilidades de que exista un robo en el negocio y puedan llevarse todo el efectivo, son casi nulas.

Adiós a los errores de cobro. Seguramente, en algún momento, se han podido vivir situaciones de clientes disgustados porque el vendedor se ha equivocado a la hora de darle el cambio. Esto no pasa en los negocios que tienen sistemas de cobros automáticos, pues las máquinas generan los cobros y los cambios de forma rápida y correcta.

Mejora la atención al cliente

A causa de que el vendedor no debe preocuparse demasiado por recibir el dinero, verificar que son billetes auténticos y contar correctamente para que el cambio sea el indicado, pueden dedicarse a ofrecer un mejor servicio a cada cliente que llega al establecimiento.

