Piscinas Lara: "Un buen filtrado es la clave de una buena calidad del agua de la piscina en verano"

miércoles, 21 de julio de 2021, 12:34 h (CET) Una filtración y una desinfección correcta del agua garantizan un verano seguro y saludable, higiénico, sin contagios, infecciones u otras molestias. Es importante conocer como debe hacerse correctamente y en la medida adecuada Filtrar y desinfectar correctamente el agua durante el verano es importantísimo para garantizar que las personas que utilizan la piscina lo hagan bajo todas las medidas de seguridad posibles. La pandemia ha hecho que las personas estén mucho más concienciadas sobre la importancia de la desinfección en lugares públicos y las piscinas no iban a ser menos. Según algunos estudios realizados por el Ministerio de Salud, el agua de la piscina mezclada con un porcentaje de cloro libre es capaz de inactivar el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del coronavirus, en tan solo 30 segundos. Una cantidad correcta de cloro en el agua es fundamental para inactivar todos los virus y bacterias del agua.

Sin embargo, es importante saber que no solo hay que tener cuidado con el SARS-CoV-2, ya que hay una gran cantidad de otros virus y bacterias que pueden afectar a la salud de las personas. Filtrar y desinfectar son la combinación perfecta para un agua perfecta. No obstante, a la hora de planificar una buena desinfección hay que tener en cuenta varios factores. Según Piscinas Lara, una empresa especializada en el sector de la limpieza, desinfección y mantenimiento de la piscina, explica lo siguiente: “la temperatura es el primer factor que se debe tener en cuenta, ya que, a más temperatura, más horas de filtración se necesitarán. El número de personas que se van a bañar también es determinante, al igual que las condiciones ambientales”.

Piscinas Lara afirma que el material filtrante también es un factor que se debe tener en cuenta. Lo más habitual en las piscinas son el filtro de arena y de vidrio. Si el filtro es de arena Piscinas Lara aconseja que se cambie cada 5 años, mientras que el vidrio solo se debe rellenar a los 5 años (sin necesidad de cambiarlo). En cuanto al tiempo que hay que dejar el filtro encendido, esta empresa recomienda que el agua pase al menos 2 veces y media por el filtro, cada día.

Una duda que suelen tener las personas es si pueden utilizar la piscina mientras esta se está filtrando. La respuesta es que sí, ya que en absoluto afectará a las personas. Además, esto puede ser incluso beneficios para la piscina, ya que mientras las personas se bañan se llevan el cloro y este se gasta. Por lo tanto, si las personas se bañan mientras se filtra la piscina, se repondrá el cloro que se va gastando.

