¿En qué consiste el Coworking y cuáles son sus ventajas? SC Trade Center lo cuenta todo

miércoles, 21 de julio de 2021, 11:10 h (CET) Sólo en Barcelona hay más de 100 espacios, más de 500 en España y más de 1.600 en Europa, lo que hace pensar que cada vez está más instaurado en nuestro país. Pero, ¿Qué es el Coworking exactamente?¿Qué ventajas ofrecen sobre otras formas de trabajo? La empresa de coworking en Barcelona, SC Trade Center, lo desvela Los espacios de coworking en Barcelona son oficinas compartidas en las que profesionales autónomos, teletrabajadores y empresarios se convocan para trabajar, y donde los gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales entre sus integrantes. En la mayoría de los casos se trata de profesionales que no necesitan nada más que un portátil, un teléfono y una buena conexión a internet para poder realizar el trabajo: programadores, diseñadores, periodistas, comerciales, consultores,asesores...

El concepto de coworking nació en San Francisco y se puede decir que se trata de una evolución del trabajo colaborativo.

¿Para quién es ideal este nuevo concepto de trabajo? Para personas que buscan flexibilidad, un entorno de trabajo profesional y unos precios razonables, pero ofrece muchas más ventajas.

Fomenta hacer networking y crear una comunidad . Es una buena opción para aumentar la red de contactos.

Da visibilidad e impulso de negocios. Si se trabaja de manera independiente y aislada, se crea una barrera entre el proyecto y los profesionales que pueden ayudar a hacerlo crecer.

Reducción de gastos. Resulta más asequible que montar una oficina privada.

Beneficiarse de los servicios complementarios. Oficinas virtuales; recepción de llamadas y correos; domiciliación de la dirección de trabajo; servicios de gestoría fiscal, laboral y contable; cursos y charlas temáticas; café de cortesía y un largo etc.

Ni rivalidad ni jerarquías. Aquí se busca más la colaboración y ayuda que la independencia y rivalidad. A los conflictos de intereses se superponen las relaciones sociales y la reciprocidad.

Si necesita un espacio de coworking en Barcelona, que ofrezca estas y muchas más ventajas, SC Trade Center ofrece alquiler de oficinas en Barcelona y espacios Coworking en Barcelona con todas las garantías.

SC Trade Center dispone de dos centros en excelentes ubicaciones. En Sant Cugat del Vallès, un entorno empresarial rodeado de naturaleza a tan solo 7 minutos de

Barcelona y en el Passeig de Gràcia, una de las zonas más prestigiosas de la ciudad condal.

Espacios de trabajo adaptados a la nueva realidad, y con fórmulas flexibles.

