Losma Studio está comprometido con el medio ambiente con la madera laminada Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 11:03 h (CET)

La madera es un recurso renovable que se mantiene disponible durante miles de años y, además, ofrece una gran variedad de ventajas para el sector de la construcción. Losma Studio es una empresa especializada en la fabricación de balcones y ventanas de madera de la calidad más elevada. Por otro lado, es una marca comprometida con el medio ambiente, ya que toda la materia prima con la que trabaja es extraída únicamente de superficies controladas. Su material principal de trabajo es la madera laminada, conocida por brindar una óptima calidad a un muy buen precio de mercado.

Una marca comprometida con el medio ambiente Las ventajas que ofrece la madera en términos de construcción han hecho que este sea uno de los recursos más explotados alrededor del planeta. Si bien es un material que ha estado disponible durante miles de años para su uso, la tala no controlada ha generado serias consecuencias para muchos ecosistemas. Es por eso que Losma Studio ha adquirido un fuerte compromiso con el medio ambiente, razón por la cual rechaza cualquier tipo de producción de superficies que no sean controladas o provenientes de la extracción ilegal e indiscriminada. Así, esta empresa forma parte desde enero de 2012, del Protocolo Europeo de Certificación de Madera, que son el Certificado FSC® y el Certificado PEFC .

De manera que, toda la madera laminada que trabaja en la fabrica de Losma Studio, cumple totalmente con todo los requisitos medioambientales, garantizando una contribución activa a la protección de la naturaleza y respeto al medio ambiente.

Balcones y ventanas de madera de la mejor calidad Por lo general, a la hora de decidir realizar una construcción en madera, las más utilizadas son la laminada y la madera maciza. Ambas cuentan con características diferentes y por supuesto con ventajas y desventajas. En cuánto a estética, la madera maciza es más llamativa y poderosa. Por otro lado, la madera laminada ofrece gran versatilidad para el diseño de estructuras, y además, permite la fabricación de barras de cualquier longitud y canto, con una buena estabilidad dimensional. Esto la hace ideal para la fabricación de balcones y ventanas con acabados excelentes y de la mejor calidad.

En Losma Studio se trabaja principalmente con madera laminada de pino, abeto, roble y castaño. Al utilizar este tipo de madera, optimiza el uso de recursos, ya que al ser piezas más pequeñas, se pueden fabricar elementos estructurales más grandes, disminuyendo considerablemente el número de árboles utilizados. De manera que, Losma Studio, es una empresa sostenible, que no solo trabaja con materiales de la mejor calidad, sino que además contribuye activamente con el medio ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.