Lili y Elsa: así ha sido su camino a Tokio

miércoles, 21 de julio de 2021, 09:14 h (CET) Después de Londres y Río, Lili y Elsa afrontan sus terceras olimpiadas con la vista puesta en su séptima medalla en una competición mundial. En su camino a Tokio, Herbalife Nutrition, su patrocinador, les brinda su apoyo con sus productos de nutrición y nutrición deportiva 58 meses, 259 semanas y 1813 días han tenido que pasar para volver a vivir uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial: los Juegos Olímpicos. Un año después de lo previsto, esta cita vuelve a estar marcada en el calendario de cualquier deportista de élite, también para Liliana Fernández y Elsa Baquerizo. La pareja española de vóley playa llega a Tokio en un estado de forma inmejorable y con sus aspiraciones puestas en alcanzar puestos de medalla, pero el camino hasta aquí no ha sido fácil.

La preparación física y mental para llegar al 100% a estos juegos, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, ha sido una constante en la vida de Lili y Elsa desde que concluyera la edición pasada en Río. Durante estos cinco años, las jugadoras patrocinadas por Herbalife Nutrition han exprimido al máximo su potencial en cada entrenamiento y competición preparatoria para poder encarar este desafío que, sin duda, marca las carreras deportivas de todos aquellos que lo disputan.

La clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio de Lili y Elsa no ha estado exenta de esfuerzo y sacrificio. En septiembre de 2019, durante el torneo preolímpico organizo por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), la pareja española consiguió el pase directo tras superar en última ronda, en el tie break, a las alemanas Ittlinger y Laboureur. A pesar de tener asegurada su participación en las olimpiadas de este año, ambas no han abandonado su empeño por mejorar cada día y seguir su camino hasta alzarse como una de las mejores parejas de esta disciplina deportiva; y a escasos meses del inicio de su andadura japonesa, Cancún, Gstaad (Suiza), Ostrava (República Checa) y Sochi (Rusia) han podido ser testigos del potencial del que fuera el primer equipo femenino de vóley playa en representar a España en unos Juegos Olímpicos. También Madrid, una de sus últimas paradas antes de emprender su viaje a la villa olímpica, donde disputaron y ganaron el Madison Beach volley Tour Madrid International Open.

Sus apoyos, fuera y dentro de la pista

Desde que comenzaron sus carreras deportivas en 2006, Lili y Elsa han tenido el apoyo de sus familias y seguidores, quienes las han llevado en volandas hacia todas sus victorias, y han estado a su lado en los momentos más duros. Quince años después, sus resultados les avalan como la mejor pareja femenina española de este deporte: 3 Juegos Olímpicos, 7 medallas en competiciones mundiales, 7 medallas en competiciones europeas y 6 campeonatos de España.

Dentro del campo, Lili y Elsa cuentan, entre otros, con el patrocinio de la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable Herbalife Nutrition. Fiel a su compromiso con el deporte, la compañía apoya a la pareja española desde 2020 en su carrera deportiva y le brinda su apoyo poniendo a su disposición su amplia gama de productos de nutrición y nutrición deportiva.

“En Herbalife Nutrition estamos orgullosos de patrocinar a Lili y Elsa apoyando su esfuerzo por rendir al máximo. Seguro volverán de Tokio con un gran resultado”, señala Tara López, Directora General de Herbalife Nutrition España.

