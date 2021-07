Vender piso en Madrid de manera rápida y cómoda gracias al equipo de expertos de Sohovivienda Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 10:00 h (CET)

Una de las mejores maneras a la hora de vender piso en Madrid es contar con la ayuda de un equipo de apasionados expertos en el ámbito inmobiliario, quienes se encargarán de que los propietarios de las viviendas no caigan en errores muy frecuentes y así puedan vender de forma eficiente y profesional en tiempo récord.

En este sentido, una de las agencias inmobiliarias de referencia en el Centro de Madrid para vender piso es Sohovivienda, que aparece dentro del ranking de las 10 mejores inmobiliarias de Madrid. Esta agencia destaca por encima de las demás por su alta efectividad, ya que consigue vender el 97% de las propiedades que gestiona en un plazo inferior a 45 días, con una media de 19 días por piso.

El equipo brinda asesoramiento y compañía al cliente durante todo el proceso de venta En la reconocida agencia inmobiliaria Sohovivienda, el propietario que desee vender un piso en Madrid encontrará todo lo que necesita en un solo lugar. El equipo de expertos de la agencia ofrece un servicio profesional integral de manera personalizada y exclusiva muy por encima de la media, brindando al propietario servicios como acondicionamiento, puesta a punto; pintura, home staging, iluminación, decoración, limpieza, fotografía y video profesional, tour virtual, campaña publicitaria en papel y en digital, selección de los mejores momentos para la realización de visitas en función de las características de la propiedad y un largo etcétera de acciones de venta, enfocadas a que el propietario venda su propiedad al mejor precio de mercado en el menor tiempo posible.

Sohovivienda se encarga de todos los pasos, desde el encargo de gestión hasta la firma en notaría, no solo en lo referente a la gestión y coordinación de visitas y captación de interesados, sino también en lo referente a la recopilación de documentación y coordinación con notaría, gestoría y entidad bancaria (para el caso de las compras con hipoteca). El objetivo es que tanto vendedor como comprador sufran el menor estrés posible.

La agencia inmobiliaria Sohovivienda fue fundada en el año 2016 con el objetivo de ayudar a las personas a resolver esa situación o problema que siempre existe detrás del deseo/necesidad de vender un piso. Desde entonces, la agencia se ha caracterizado por dar a sus clientes un servicio integral nivel “world class“, responsabilizándose de todas las gestiones necesarias y dando un feedback totalmente transparente para que el cliente esté al tanto durante todo el procedimiento.

La efectividad en la gestión de propiedades demuestra el buen hacer de la agencia El equipo de profesionales de Sohovivienda es altamente eficiente y está dedicado en exclusiva a la gestión de venta. En este sentido, es política de la empresa que cada agente pueda llevar un máximo de 2 propiedades en cartera. A tal punto llega el compromiso de Sohovivienda con el propietario, por lo que dejar en sus manos la venta de un piso en Madrid es una de las vías más recomendadas a la hora de realizar esta gestión. No solo las opiniones de los clientes avalan la profesionalidad de la agencia (la agencia está catalogada como 5 estrellas en Google con más de 30 reseñas validadas), sino que también lo hacen los datos: el 97% de las propiedades que gestiona Sohovivienda se venden en un plazo inferior a 45 días.

Sea cual sea la situación del cliente y sus necesidades, los expertos de Sohovivienda se encargarán de conseguir que este haga el mejor negocio posible de manera transparente, ágil y cómoda. Actualmente, vender piso en Madrid puede resultar un trámite sencillo gracias a la gestión de Sohovivienda, que informará al cliente sin ningún compromiso a través de una primera valoración gratuita.

