¿Qué necesita tu armario, un empujón o una revolución?: THANNAC y su apuesta por la sostenibilidad

Cuando se inicia un negocio se busca obtener un beneficio, pero como todo en la vida, no se trata de blanco o negro. Montar un negocio es tener una idea, una ilusión y sentirse con fuerzas para desarrollarla. Además, también se necesita una importante inversión económica.

Cuando ese negocio arranca y gente anónima compra los productos, se siente una gran satisfacción. En ese momento no se piensa en el beneficio, se siente gratitud y el cliente lo percibe. En este punto es donde se inicia una relación con el cliente.

Los productos son diseñados pensando en las clientas Todos los negocios tienen un principio y un primer cliente, aunque tengan luego miles. En THANNAC creían en su proyecto, en su producto y en su capacidad para sorprender, pero hasta que no les compró la primera clienta, no se sintieron satisfechas. Han pasado muchos años y han comprado miles de clientas y ahora saben que la palabra es confianza. THANNAC tiene la confianza de todas sus clientas y seguidoras y eso es un logro que se consigue con trabajo, constancia y amando lo que se hace. No solo es vender, sino que se trata de crear lazos emocionales con las clientas. En ese sentido, la marca ofrece sus productos diseñados pensando en ellas, y ellas los compran porque confían en THANNAC.

El proyecto de THANNAC, sostenible y enfocado en sacar lo mejor de las clientas Así, el equipo de THANNAC comenzó a establecer diálogo con las clientas, animándolas a ser conscientes de que ese poder sutil a utilizar con los clientes es el poder de empatizar, el poder de la sonrisa, el poder de la seducción. Desde el principio del proyecto, THANNAC se basaba en sacar lo mejor de la imagen de cada clienta y hacérselo ver, y desde ese momento la reacción de las clientas fue impresionante. En THANNAC recibieron la recompensa de ver que servían de mucho más a las clientas que únicamente para suministrarles ropa y accesorios, por lo que se dieron cuenta de que no se trataba únicamente de vender, sino de vender sacando lo mejor de cada mujer y crear vínculos emocionales.

Tras el confinamiento algo cambió en el mundo y aunque THANNAC ya estaba sumergida en la era digital, la pandemia ha producido una reacción en todos los aspectos. En THANNAC han elegido la sostenibilidad, renunciando a cosas y ayudando a concienciar a los que les rodean y a los que les puedan visualizar.

THANNAC ha iniciado un camino en el que quiere colaborar con sus clientas a racionalizar la moda. La pregunta es: ¿Qué necesita tu armario, un empujón o una revolución? Con esa pregunta que lanza THANNAC a sus seguidoras en redes, trata de plantear un examen de armario, con el objetivo de explicar qué se puede hacer para contribuir a la sostenibilidad.

En esta línea también desde THANNAC lanzan el siguiente mensaje: “A partir de ahora confiad en que os vamos a presentar propuestas sostenibles, que combinen con cosas que tenéis, reutilizando cosas que no imaginabais y estructurando mejor vuestro armario. Esta operación de orden en el armario tiene que ver con implantar un nuevo orden mental en el que se prioriza guardar lo necesario y regalar lo que ya no vas a usar”.

Una buena opción para este verano es caminar con modelos THANNAC. La sensación de frescor y de clase son las características más relevantes de la colección de esta marca que tiene como principal objetivo conseguir buenos resultados en términos de rentabilidad pero haciendo felices a sus clientas, algo que cuesta muy poco.