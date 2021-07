Ciberseguridad de Digmov para proteger a las empresas de ataques Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de julio de 2021, 11:57 h (CET)

La pandemia ha acelerado la transformación digital de muchas empresas que antes solo vendían de forma tradicional y, con este estallido digital, también están ocurriendo cientos de violaciones de ciberseguridad, que están convirtiéndose en una gran amenaza para las compañías.

Para apoyar a las empresas a mejorar la seguridad de sus sitios webs, una de las propuestas destacadas es Digmov, una agencia digital que ofrece servicios integrales y soluciones digitales personalizadas que ayudan a las empresas a cumplir sus retos y a alcanzar sus objetivos.

La importancia de la ciberseguridad La ciberseguridad no es un gasto, sino una necesidad para muchas compañías que no quieren dejar en manos de los ciberdelincuentes sus datos y los de sus clientes, contraseñas e incluso dinero. España es uno de los países más vulnerables en materia de ataques digitales, por lo que es indispensable para las organizaciones tomar medidas eficientes y rápidas.

Si se buscan servicios de ciberseguridad, Digmov llega con una propuesta para pymes y para todo tipo de negocios digitales que deseen blindar la seguridad de su red mediante softwares y sistemas novedosos que impiden el paso de los ataques cibernéticos. Entre los servicios que ofrece, se encuentran los certificados SSL, auditorías, protección de contraseñas, sistemas de cobro seguros, cortafuegos, defensa ante ciberataques, entre otros.

Para el equipo de profesionales de Digmov, la prevención es lo más importante y es por ello que se dedican a crear planes preventivos de seguridad, a fin de evitar problemas o fallos de seguridad, así como un plan de contingencia diseñado para resolver el problema originado por el ataque y reforzar la seguridad empresarial en la web.

Servicios disponibles para las compañías Digmov es una empresa que crece según las necesidades de sus clientes, por ello se dedica a ofrecer un abanico de opciones para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus propósitos. “Aceleramos la transición y el proceso digital de nuestros clientes atendiendo a sus objetivos y requerimientos empresariales adoptando la mejor solución posible para ellos con el fin de que obtengan sus máximos resultados”, destaca el equipo de Digmov.

Además de ayudar a las organizaciones a proteger su seguridad virtual, también cuentan con servicios de consultoría digital, marketing digital, asesorías SEO y SEM, escalado y automatización de negocios, diseño web y softwares de inteligencia artificial.

Para conocer mejor la variedad de servicios disponibles para las empresas, los usuarios pueden ingresar al sitio web de Digmov y consultar la variedad de servicios y opciones que ofrecen para empresas.

