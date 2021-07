La suscripción flexible sin fianza ni permanencia de Moty en Valencia revoluciona el sector de los vehículos eléctricos en la ciudad

La industria automotriz se está moldeando a la realidad de preservar el medio ambiente y sumado a esto, están surgiendo nuevas propuestas a la vanguardia de la tecnología que son un verdadero boom. Los vehículos eléctricos se están presentando en este 2021 como una nueva e innovadora forma de movilidad urbana en muchas partes del mundo, y España no es la excepción. Estos medios de transporte contribuyen a la descongestión de las ciudades.

Una de ellas es Moty, una startup que ha lanzado en Valencia su producto, poniendo a disposición de los ciudadanos patinetes, bicicletas y motocicletas eléctricos a través de suscripciones desde 35 euros al mes.

¿Cómo adquirir vehículos eléctricos con Moty? Moty no es una compañía que vende vehículos eléctricos; tampoco es un renting. Su propuesta es más innovadora y está solucionando la vida de muchos ciudadanos, quienes a partir de ahora pueden disfrutar de un vehículo eléctrico a través de una suscripción. El ciudadano pagará una cuota mensual y podrá utilizar su vehículo eléctrico como si fuera suyo, ya que no son compartidos. No se paga fianza y se incluyen mantenimientos periódicos y seguro.

Uno de los aspectos más positivos del servicio que ofrece esta compañía es que no hay permanencia. Quien se haya suscrito a uno de sus vehículos eléctricos, que puede ser un patinete, una bicicleta, un ciclomotor o una motocicleta, puede cambiarlo por otro en el momento que así lo desee o devolverlo cuando mejor le parezca.

Suscribirse a Moty es sinónimo de disfrutar literalmente de las ventajas de tener un vehículo eléctrico propio. Cada suscripción incluye 500 kilómetros al mes y quien se pase de ese límite, sólo pagará 0,13 euros extra.

El único requisito para suscribirse es tener más de 21 años, y en el caso de los ciclomotores o motocicletas, contar con un permiso de conducir válido con más de 2 o 3 años respectivamente.

Los modelos de vehículos eléctricos que ofrece Moty son variados y de la mejor calidad, ya que trabajan con los mejores proveedores. En el caso de las motos, las personas pueden elegir entre una Velca Bora o Velca Calima. Los modelos de bicicletas disponibles son Conor E – Lombok o Conor E4 y los patinetes Mi Sabway Pro y Sabway Dynamic Pro.

Razones para usar los vehículos eléctricos Los beneficios de utilizar vehículos eléctricos son muchos, por eso, cada vez aumenta más la demanda. Una de las principales ventajas es que contribuyen a mejorar la calidad del aire de las ciudades, ya que al no requerir de combustión interna, no emiten ni gases ni partículas contaminantes.

Los vehículos eléctricos de Moty son una excelente opción para trasladarse al trabajo evitando perder el tiempo atascado en el tráfico de hora punta. Por tal razón, son ideales para aquellas empresas que quieren brindar a sus empleados una solución para desplazarse a la oficina cómodamente.