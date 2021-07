La facturación de las empresas de servicios TIC aumentan casi un 20% en el último año, según VASS

La resiliencia del sector de servicios TIC vuelve a ponerse de manifiesto una vez más: las empresas del sector han visto aumentar un +18,9% su facturación interanual (entre abril de 2020 y abril de 2021). Se trata de una cifra récord en la serie histórica y muy significativa, puesto que incluso supera los niveles de facturación registrados durante el mismo mes del año pasado Según la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, este importante crecimiento no hace más que señalar que la recuperación económica está cada vez más cerca y es el sector de servicios TIC uno de los que más está contribuyendo a que se haga posible.

“Aún no ha desaparecido la incertidumbre, ni la resultante de la desescalada, parcialmente interrumpida por los inquietantes rebrotes entre la población más joven no vacunada, ni tampoco la que rodea a la concreción de los fondos europeos. No obstante, se mantiene un diferencial positivo respecto al resto de servicios en cuanto a facturación y, especialmente, en cuanto a empleo”, indica Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Además del crecimiento de la facturación, el sector de servicios TIC también ha logrado aumentar la demanda de talento especializado un +3,3% en los últimos doce meses, mejorando así el registro del mes pasado un 1,2%.

“Estamos ante el mejor dato desde febrero de 2020. Esta variable se ha comportado de manera muy resistente a lo largo de toda la crisis y revela que el sector sigue demandando profesionales, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea”, destaca Rueda.

El clima de recuperación también se ve reflejado en los indicadores de las expectativas a corto plazo de los empresarios del sector de servicios TIC. El clima de creación de empleo mejora casi un 20% respecto a la anterior entrega alcanzando los +24 puntos en una escala de +/-100. El 62% de las empresas confía en una creación de empleo neto, frente al 38% que percibe un ajuste de plantilla.

“Fomentar la creación de empleo tecnológico, potenciar la formación y re-skilling de personas expulsadas del mercado laboral pero que atesoran competencias complementarias a los conocimientos puramente técnicos es un reto irrenunciable para la recuperación del país”, asegura el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Las expectativas de facturación se mantienen en tono positivo y, aunque en este caso el indicador empeora respecto a la anterior entrega el balance entre empresarios optimistas y pesimistas se decanta a favor de los primeros. La puntuación de +22,5 puntos en una escala de +/-100 equivale a decir que un 61,2% de las empresas del sector de servicios TIC espera un incremento de su actividad entre julio y septiembre.