5 imprescindibles de moda para este verano, por Estrena Tu Bolso Comunicae

martes, 20 de julio de 2021, 16:26 h (CET) Acertar en el mundo de la moda es una tarea fácil si se recurre a la opinión de los expertos, quienes identifican con claridad las tendencias y aquellos productos únicos, exclusivos que van a causar sensación. Estrena Tu Bolso, apasionados de la moda y cazadores de tendencias, desvela los cinco imprescindibles de moda del verano de 2021 El verano es una de las épocas favoritas del año, por la playa, las vacaciones, las terrazas y también porque se desea hacer un cambio de armario con esas prendas básicas que son un soplo de aire fresco para conseguir el outfit perfecto.

Las tendencias de este verano 2021 las resume Estrena Tu Bolso en cinco artículos que cobrarán un mayor protagonismo esta temporada:

Sandalias Michael Kors

Obviamente, uno de los imprescindibles en esta época del año son las sandalias, por ser un calzado cómodo y versátil. La firma de lujo Michael Kors trae un modelo que permitirá dar un toque completamente diferente a cualquier look.

Y es que debido a que cuentan con el estampado característico de la marca en un tono claro, es un complemento perfecto para combinar con cualquier tipo de prenda y situación, ya que se podrán utilizar para un romántico paseo en la playa, o para un evento especial, debido a los detalles dorados de toque elegante.

Vestido de Carolina Herrera

Los expertos también coinciden en que en cualquier look veraniego no puede faltar un vestido estilo marinero, y el modelo que presenta Carolina Herrera es perfecto. Y es que este año el amarillo viene pisando fuerte, por lo que este vestido combinado con un complemento de rafia se convierte en el combo favorito para cualquier tarde con los amigos.

Cuenta con líneas horizontales blancas y amarillas, las cuales resaltarán la figura de quien lo lleve, además de contar con detalles como un lazo que le da un toque más original.

Bolso Gucci Crossbody Blooms Mini

Una tendencia segura de este verano son los bolsos mini, en los que se mete lo imprescindible para vivir el momento y disfrutarlo al máximo. Para los que visten a base de básicos, los complementos de color como este bolso Gucci Crossbody Blooms podrán ser un gran aliado.

Es un complemento perfecto y con mucha frescura que dará vida y un toque de color a los estilismos más estivales. Además, ahora se encuentra a un precio increíble y es la oportunidad perfecta para adquirir ese bolso de lujo que será el protagonista de todo el verano.

Un clásico: Las cuñas

Hay clásicos que son de uso obligatorio cada año, y las cuñas de esparto son un ejemplo de ello, en cualquiera de sus versiones.

Y es que el clásico modelo de Carolina Herrera es uno de los más recurridos por su calidad, comodidad y diseño. Ideal para fiestas ibicencas o para contemplar el atardecer en un bar en la playa. Porque ganar unos centímetros de más sin perder la comodidad es posible.

Louis Vuitton Speedy 30

Estrena Tu Bolso incluye en esta lista de imprescindibles su joya de la corona: el clásico Speedy 30 de Louis Vuitton, uno de los bolsos icónicos que destacan en cualquier época del año. 'Tener en el armario este bolso atemporal es sinónimo de elegancia y buen gusto (y esto es algo que nunca pasará de moda). Un artículo para cualquier ocasión y ponerle a cualquier look de verano esa pizca de estilo y personalidad que no pasará desapercibido' concluye Estrena Tu Bolso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.