Beonlinesoluciones: telefonía e internet para profesionales y empresas

Al momento de contratar servicios de telefonía móvil e internet por parte de las empresas y profesionales es imprescindible que el proveedor ofrezca un producto simple, confiable y de alta calidad.

Beonlinesoluciones ofrece servicios de telefonía e internet para profesionales y empresas a tarifas competitivas y con precios definitivos, sin trucos ni ofertas que caducan.

Los servicios más destacados de telefonía móvil e internet de Beonlinesoluciones Beonlinesoluciones ofrece servicios digitales integrales que incluyen internet, fijo y móvil. La cobertura tribanda permite que los clientes lo puedan tener todo en un único plan.

Asimismo, el proveedor dispone de distintos tipos de tarifas, según si se contrata fibra óptica o ADSL. En el caso de la fibra, los clientes pueden optar por la tarifa de fibra 100 de 5 GB, 25 GB o 35 GB por 36,95 €, 39,95 € o 44,95 € al mes, respectivamente. Además, por 10 € más al mes los clientes podrán disfrutar de fibra a 600 megas.

Por otro lado, las tarifas de ADSL son ilimitadas y también pueden ser de 5 GB, 25 GB o 35 GB por 36,95 €, 39,95 € o 44,95 € al mes, respectivamente.

Todas las tarifas incluyen los servicios de telefonía fija y móvil y cuentan con la opción de la modalidad compartida. Los precios son cerrados y garantizan que no haya trucos ni ofertas temporales, de modo que no surgirán cambios futuros. Además, contribuyen al ahorro, ya que muchos profesionales y autónomos aseguran que al cambiarse con Beonlinesoluciones se están ahorrando de media 200 euros al año en telefonía e internet.

Otros servicios ofrecidos por Beonlinesoluciones En Beonlinesoluciones ofrecen distintos servicios para facilitar la actividad empresarial y uno de ellos es la centralita telefónica 3cx, de la cual son distribuidores e ingenieros certificados avanzados.

Dicho servicio es una excelente opción para profesionales y empresas, ya que brinda la oportunidad a sus usuarios de poder realizar videoconferencias, multiconferencias y chats en vivo. De igual forma, permite grabar y hacer respaldo de llamadas importantes, organizar webinars para sus clientes, promocionar sus productos, entre otros.

También se convierte en una extensión del móvil para los momentos en que los profesionales no se encuentren físicamente en las oficinas. Otro aspecto destacado de la centralita telefónica 3cx es que se integra con los principales software CRM del mercado e incluso con office.

La instalación es muy sencilla y su funcionamiento es muy intuitivo, de manera que los clientes no tendrán problemas en el momento de gestionarla. En este sentido, la centralita ofrece dos soluciones de administración: puede ser administrada para que el cliente no pierda el tiempo, o bien sin administrar, para que el cliente o su departamento IT se encarguen de administrarla.

En definitiva, las soluciones de Beonlinesoluciones son imprescindibles para que el trabajo en las oficinas, así como el teletrabajo, funcionen de manera óptima.