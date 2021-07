El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano lanza una App para explorar la belleza y riqueza del país

ITALY, Land of wonders es una herramienta completa e intuitiva, además de gráficamente muy atractiva, que permite descubrir los secretos de las 20 regiones italianas El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación italiano (MAECI) lanza hoy ITALY. Land of Wonders, un videojuego creado para acercar la herencia cultural y las maravillas de Italia al mundo en general, y a los jóvenes en particular. Muy atractivo a nivel gráfico y orientado tanto a jóvenes como a adultos, ITALY. Land of Wonders refleja la belleza y la tradición de este país a través de una divertida experiencia interactiva. Disponible de forma gratuita en 11 idiomas, está disponible desde hoy, 19 de julio, en iOS y, próximamente, también para Android, para smartphones y tablets, a través del nuevo portal del Ministerio de Asuntos Exteriores dedicado a la cultura italiana en el mundo: italiana.esteri.it

Elio es el anciano farero que, cada mañana, con la ayuda de los 20 destellos esparcidos por las 20 regiones de Italia que ha recogido durante la noche, enciende el sol que iluminará todo el país.



El juego comienza al anochecer; Elio – en referencia a Helios, el dios sol de la mitología griega – busca un asistente que le ayude a completar su ardua tarea y se ha citado con un misterioso personaje fuera del faro: el jugador, que se sumergirá en esta aventura nocturna alrededor de Italia para recuperar los 20 destellos, encender el faro y asegurarse de que el sol brilla de nuevo.



Durante su aventura, el jugador se encontrará con cinco guardianes, que le ayudarán a descubrir la naturaleza, la gastronomía, el arte, el espectáculo y el diseño, los cinco sectores principales del patrimonio cultural italiano. Al finalizar su aventura, una gran sorpresa espera a los jugadores: se pondrán en el lugar de Elio, convirtiéndose simbólicamente en los nuevos guardianes del faro, con la misión de proteger los tesoros del país. Sin embargo, primero deberán superar más de 100 niveles de juegos rompecabezas, cada uno de los cuales reconstruye en 3D un emblemático monumento italiano, en un viaje realmente atractivo para descubrir, paso a paso, la costa y las montañas, las ciudades y castillos, las tradiciones y mitos del país.

Creados para aquellos que ya conocen Italia, así como para los que no la conocen y quieren saber más, mientras mejoran su comprensión del idioma, ITALY. Land of Wonders también puede servir como guía de viajes, gracias a su colección de 600 artículos llenos de historias, noticias y datos interesantes.



Por último destacada particularmente la música de esta App, particularmente cuidada: Temas originales inspirados en los grandes clásicos italianos, desde la ópera al barroco, pasando por las bandas sonoras de películas más populares, darán ambiente al juego, que es también una atractiva herramienta de aprendizaje para los colegios que ofrecen lengua italiana entre su oferta lectiva.

"En la actualidad, el mercado de los juegos para móvil es uno de los principales canales para la difusión de todo tipo de contenido, incluidos los temas culturales e informativos. Es nuestro trabajo aprovechar cualquier oportunidad que veamos para promover nuestro país y su cultura en el mundo. Por esto hemos adoptado la plataforma móvil y vamos a comunicar de esta forma tan innovadora no solo para nuestro Ministerio, sino también para la administración pública italiana en general. Con ‘ITALY. Land of Wonders’ estamos comprometidos con el público más joven. Nuestro objetivo es interactuar con personas de todo el mundo e interesarlas por nuestro país y sus bellezas, creando una sensación de familiaridad que los guíe, algún día, a descubrir en persona nuestro territorio y nuestros productos”, ha dicho el Embajador Lorenzo Angeloni, director general para la promoción e innovación cultural y económica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación italiano. “’ITALY. Land of Wonders’ no es solo un divertido juego para móvil – es un verdadero producto ‘Hecho en Italia’, que mezcla hábilmente cultura y tecnología. Sumergirse en la atmósfera de nuestro país es una aventura accesible para todo el mundo que ayudará a descubrir la belleza, la creatividad y el sabor de Italia”.



En palabras del embajador de Italia en España, Riccardo Guariglia:

“El videojuego ”ITALY. 'Land of Wonders' representa una simpática iniciativa que, estoy seguro, será muy bien recibida por los chicos españoles. Dada la cercanía que existe entre España e Italia y dada la pasión innata que existe en todo el país por Italia, los jóvenes españoles, si aún no han visitado Italia con sus respectivos padres o amigos, seguro que ya habrán oído hablar de muchos destinos turísticos de nuestro país: gracias a esta nueva herramienta que se puede descargar como aplicación en el teléfono móvil, podrán verlos y descubrirlos en detalle. Para ellos, será una bonita sorpresa, con la cual, jugando, acabarán conociendo las más preciosas realidades paisajísticas, culturales y gastronómicas italianas, incluso las menos conocidas por el gran público. Con el lanzamiento de este videojuego, el objetivo es el de potenciar la Italia oculta y auténtica, que todavía se caracteriza por una "gran belleza", pero que durante mucho tiempo estuvo fuera del circuito turístico internacional. Así que les deseo a nuestros amigos españoles mucha diversión, jóvenes y, por qué no, ¡incluso los no tan jóvenes! "

Junto con el resto de iniciativas culturales disponibles en italiana.esteri.it, ITALY. Land of Wonders forma parte del programa post-Covid puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores como parte de su estrategia para el apoyo de los sectores creativos y culturales del país.

