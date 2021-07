Instalar césped artificial con los artículos de la empresa Mundo Césped Emprendedores de Hoy

martes, 20 de julio de 2021, 15:57 h (CET)

El césped artificial es un producto muy versátil, ya que mejora la apariencia tanto de espacios exteriores, como jardines y piscinas y espacios interiores. Para instalar césped artificial duradero y de la manera más fácil y segura posible, es importante conocer algunas recomendaciones.

El equipo de Mundo Césped cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia trabajando con césped artificial y más de 2.000 instalaciones realizadas, por lo que son expertos en este sector y conocen qué tipo de productos y materiales son recomendables y cuáles no. Por este motivo, además de la venta, ofrecen asesoramiento a todos aquellos clientes que adquieran algún césped artificial en su tienda online y tengan cualquier tipo de dudas sobre este.

¿Cómo instalar césped artificial de forma profesional? No hace falta ser experto en césped para instalar uno, porque profesionales como los de Mundo Césped ofrecen las recomendaciones necesarias para una instalación cinco estrellas.

Mundo Césped nació como una empresa familiar y con el paso de los años se ha convertido en una de las grandes referencias en la comercialización de productos para césped. Tienen una página web donde los usuarios pueden visualizar la variedad de productos que ofrecen para la instalación y mantenimiento de césped sintético.

Dentro de los servicios que ofrece esta empresa no está incluida la instalación personalizada del césped, pero pensando en la satisfacción de los clientes, ofrecen algunas recomendaciones útiles para incorporar esta grama en sus espacios.

El primer paso para instalar un césped es preparar el terreno. Se deben comprobar las condiciones de la superficie, así como verificar el nivel de desagüe. Tras esto, es importante añadir una capa de grava y arena con un espesor de aproximadamente 8 centímetros. Es recomendable separar cada capa con una malla geotextil para evitar que la arena desaparezca.

La siguiente fase es alisar el terreno con un rodillo de jardín hasta que quede liso. Una vez lista la superficie, es momento de ir tomando las medidas y montando las piezas sobre la arena y la grava. Para fijar la base, se puede usar una banda de unión o bandas autoadhesivas. Estas son muy fáciles de usar, ya que solo se requiere quitar el adhesivo e incorporarlo a la grama, por el contrario si se elige la pega, es necesario pasar esta mezcla sobre toda la parte trasera del césped e ir pegando cada pieza haciendo presión con las manos.

Una vez finalizado el procedimiento, los expertos recomiendan dejar secar o compactar el césped artificial por 24 horas y colocar sacos de arena sobre la superficie para ayudar a compactar el producto.

Mantenimiento y cuidado del césped con Mundo Césped En la tienda online de Mundo Césped, los usuarios pueden encontrar variedad de productos para instalar césped artificiales, así como distintos tipos de modelos y presupuestos. También encontrarán productos de instalación y equipos para el cuidado y el mantenimiento.

El césped artificial es una solución mucho más económica a la hora de resaltar la decoración y belleza de los espacios, por lo que, cuando se trata de conseguir todo lo que necesita para su instalación, tiendas como Mundo Césped ofrecen una gran variedad de rollos de césped artificial y las mejores recomendaciones para su instalación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.