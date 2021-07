Wondershare presenta PDFelement 8.0 para Mac: la mejor experiencia en PDF Comunicae

martes, 20 de julio de 2021, 13:58 h (CET) La última versión aporta una mayor integración con macOS y una serie de nuevas funciones Wondershare Technology ha anunciado la nueva versión de PDFelement 8.0 para Mac. El editor de PDF de escritorio para macOS ha introducido varias funciones nuevas y una experiencia más nativa. PDFelement 8.0 para Mac complementa la potencia móvil de PDFelement Pro para iOS, ofreciendo a los fans de Apple una verdadera experiencia entre terminales

"Nos comprometemos a simplificar los procesos de documentación para que nuestros usuarios puedan liberar tiempo para la creación", dijo Shelley Xie, directora de producto de Wondershare PDFelement. "Tanto si eres estudiante, educador, oficinista, propietario de una empresa grande o pequeña, como si eres autónomo, el nuevo Wondershare PDFelement cambiará tu forma de trabajar con los documentos y mejorará tu eficiencia."

Nuevas Funciones en PDFelement 8.0 para Mac:

- La actualización de la UI/UX con un aspecto translúcido hará las delicias de los usuarios de Mac al ofrecerles una experiencia más nativa de Mac.

- Calidad de conversión de documentos un 50% mejor: los formatos más comunes, como los archivos de MS Office, son más precisos que nunca cuando se convierten desde un PDF.

- Modos automáticos de oscuridad y luz similares a los de las últimas versiones de macOS.

- Ahora se pueden añadir anotaciones, y su visualización es más vibrante y atractiva.

- Navegación con varias pestañas, firma del trackpad, optimización de la lista de anotaciones, etc.

Principales Funciones de PDFelement 8.0 para Mac:

- Lectura cómoda de PDF

- Crear, convertir y editar PDFs

- Rellenar, firmar, crear, convertir y extraer de formularios

- Algoritmos de encriptación de PDF de nivel empresarial

- Herramienta de redacción para ocultar información sensible al compartir documentos en línea

- Organizar archivos y páginas PDF

- Reduce el tamaño de los archivos PDF para compartirlos fácilmente

- Proceso por lotes (versión Pro)

- Completas herramientas de anotación

- Opciones de firma electrónica y manuscrita

- UI/UX mejorada que ofrece una interacción más fluida con el software

- Facilidad para imprimir y compartir los PDFCompatibility and Pricing

Wondershare PDFelement 8.0 está disponible para Mac y tiene un precio de 79,99 dólares por su licencia anual, es compatible con macOS v. 10.15, macOS v. 10.14. Wondershare ofrece una oferta por tiempo limitado durante un mes: compra la versión para Mac y consigue la versión para iOS gratis. Clic aquí para ver la oferta de lanzamiento de PDFelement 8.0 para Mac.

Además, Wondershare PDFelement también es compatible con Windows, iOS y la nube, y ofrece una solución de PDF todo en uno para todos, desde las empresas de nueva creación hasta las empresas.

Para conocer las últimas noticias y guías de productos de Wondershare PDFelement, visitar el sitio web oficial: https://pdf.wondershare.es/, o seguir en Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn.

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Con una potente tecnología, las soluciones que ofrece son sencillas y cómodas, lo que ha convertido a Wondershare en una marca en la que confían millones de personas en más de 150 países de todo el mundo. Ayuda a los usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, pueden construir un mundo más creativo.

https://www.wondershare.es/

