'Miradas de humo', el thriller policiaco que mantiene en vilo a todos los lectores Comunicae

martes, 20 de julio de 2021, 12:02 h (CET) La novela 'Miradas de humo', de la escritora sevillana Pilar González, ha sido Finalista del LI Premio Ateneo de Sevilla En la nueva novela de la escritora sevillana Pilar González Álvarez, la detective Julia Soler y el inspector de policía Diego Jiménez protagonizan este thriller policiaco que mantendrá en vilo al lector desde la primera página. Con un toque sobrenatural y un trasfondo religioso, la autora ha creado una trama original y apasionante que se desarrolla en dos escenarios atrayentes: Madrid y Sevilla.

El misterio y la magia envuelven a las víctimas que aparecen asesinadas en los jardines del Museo del Prado. Todas sostienen un crucifijo en la mano y se hallan quemadas desde los pies hasta los genitales. Un humo tenebroso, relacionado con uno de los cuadros del museo, que emerge de un modo inexplicable, acechará a los protagonistas y los pondrá en jaque en más de una ocasión.

Además de la historia, otro de los puntos fuertes de la obra son los personajes, en especial Julia Soler, una mujer arrolladora y carismática.

Publicada en mayo de 2021, la novela ha seducido tanto a lectores como a blogueros: «La escritora Pilar González no solo llama la atención del lector con la trama argumental, sino que también lo hace con el personaje de Julia, una protagonista empoderada y fuerte dispuesta a descubrir quién está detrás de esta serie de crímenes, y cuya primera víctima resulta ser una amiga suya». (Revista Literaria Todo Literatura).

En pocos días se ha posicionado en los primeros puestos del top100 de Amazon España en las categorías de Misterios de mujeres detectives y Misterio y suspense cristiano.

Ficha técnica de la novela

Autor: Pilar González Álvarez

Género: Thriller policiaco / Novela negra

Editorial: Autopublicación

Año: 2021

Páginas: 343

Formatos: 15x22 tapa blanda / Kindle

ISBN: 9798735760412

Precio papel: 14,99€

Precio Kindle: 2,99€

Enlaces:

Digital: https://www.azonlinks.com/B094ZJK41F

Tapa blanda: https://www.azonlinks.com/B094T3QDB7

Sinopsis

Julia Soler no es una detective cualquiera.

Tiene una personalidad arrolladora y un pasado que no querrás conocer.

La investigación en la que colabora con el inspector Diego Jiménez la pondrá en peligro en más de una ocasión, ya que tendrá que infiltrarse en una oscura entidad.

¿Logrará descubrir el misterio que envuelve a los crímenes del Museo del Prado?

Y, sobre todo, ¿conseguirá salvar la vida?

Sobre el autora

Pilar González Álvarez reside en Sevilla, además de escritora es terapeuta Gestalt, y trabajadora social en el Sistema Andaluz de Salud. Colabora con el programa Vivir mejor es posible de Solúcar Radio en la sección Libros para vivir mejor.

Comenzó a escribir en la adolescencia como una forma de expresar los sentimientos que por timidez guardaba para sí, sin embargo no será hasta mucho después que publicará su primer libro El despertar de Abelia. Tanto este como los siguientes versan sobre desarrollo personal. El motivo principal por el que decidió publicar fue la necesidad de hacer llegar a más gente los importantes beneficios de las prácticas que describe en ellos y su vocación de ayuda. Más adelante dio un giro a su trayectoria y se adentró en la novela ya que es lo que en realidad le apasiona escribir. Se define como una persona sencilla, honesta, leal, generosa, a la que le gusta rodearse de su familia y amigos.

Algunos de sus libros son: Fluir con la vida, El espejo egipcio, La constelación del olvido, y Héroes Blancos.

Se puede encontrar en Amazon, en sus blog y en las redes sociales.

https://www.amazon.es/Pilar-Gonzalez-Alvarez/e/B016E117TG

Vídeos

Book Trailer Miradas de humo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.