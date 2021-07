El vehículo autónomo reportará grandes beneficios en el ámbito económico y en la sociedad Comunicae

martes, 20 de julio de 2021, 10:46 h (CET) La inversión y la tecnología han evolucionado desde que Google lanzó su primer programa autónomo en 2013. En 2019, el valor de mercado de los automóviles autónomos era de 54.230 millones de dólares y, según estudios recientes, alcanzaría los 556.670 millones de dólares en 2026. Actualmente todos los OEM y proveedores que se ha creado en torno a la autonomía y la movilidad se están preparando para desplegar el siguiente nivel de desarrollo autónomo AEVAC con la colaboración de Skiller Academy y MMA Spain, el 14 de julio compartió puntos clave de su estudio sobre Hitos y de la Conducción Autónoma en España.

En España en el primer debate participaron desde distintos puntos en España, Reino Unido y EEUU, Aitor Fernández - Presidente AEVAC, David Fidalgo - MD AEVAC, Ángel Niño - Concejal en Madrid delegado de Área de Innovación y Emprendimiento. Presidente de MercaMadrid, Álvaro Ramis - VP Business Development and Alliances – Bestmile, Juan Carlos Ibarra – Manufacturing & Logistics en Nokia y Fernando Rodríguez – VP, Strategic Development Product Testing Americas en Dekra. Todo ello en la búsqueda de una colaboración significativamente mayor de las partes interesadas para alcanzar la madurez tecnológica y la garantía de seguridad para la implementación del servicio. Destacaron que sin estándares, es probable que el desarrollo y la implementación se retrasen, poniendo en riesgo gran parte de la inversión realizada hasta la fecha.

Álvaro Ramis, destacó el desarrollo y la implementación de vehículos autónomos se están acelerando rápidamente en Asia (especialmente China y Singapur) y América del Norte (especialmente California). En estos territorios, existe una colaboración inicial entre las partes interesadas clave, que son desarrolladores de tecnología, fabricantes, formuladores de políticas, autoridades de infraestructura, legisladores, aseguradoras, proveedores de servicios y el público. También observa que España debería ser el país de vehículo autónomo, por ser potencia en fabricación de vehículos, transporte de mercancías y mucho más aspectos.

Aitor Fernández remarcó el proyecto en el que participa directamente AEVAC.org denominado 5GMobix, que es un proyecto que busca evaluar como se comporta el vehículo en los tránsitos de frontera para competir con China o EEUU donde no hay esa problemática especifica europea. Añadió que añadiría el interés de la Unión Europea por potenciar la movilidad autónoma como uno de los ejes con mayor potencial para el desarrollo futuro de la Unión, y en este marco es donde se encuadra el proyecto 5G MOBIX, que se encarga de estudiar el caso de uso de los tránsitos entre fronteras entre los países de la unión y los estándares sobre 5G para conseguir un modelo de movilidad autónoma y conectada en todo el territorio

Ángel Niño - Concejal en Madrid delegado de Área de Innovación y Emprendimiento, compartió esta innovadora ordenanza denominada “sandbox”, que es generar en un espacio de la ciudad de Madrid donde se harán casi todas las pruebas un espacio en el que los coches autónomos, los coches conectados, entre otras soluciones de movilidad puedan realizar esas pruebas del concepto acelerando su llegada a las ciudades. Madrid trabaja en soluciones para la descarbonización de la ciudad, pero la movilidad autónoma tanto en la movilidad de la ciudadanos y los repartos de ultima milla cambiaran la estructuras de la ciudad.

Fernando Rodríguez – VP, Strategic Development Product Testing Americas en Dekra, desde California, remarca que en EEUU destaca la inversión privada y la facilidad por las administraciones públicas para otorgar licencias y zonas de pruebas. Destacaron dos retos, el legal que depende de la Unión Europea, y en el reto tecnológico potenciar los consorcios.

Fernando Rodríguez remarcó que para llegar al vehículo autónomo se han identificado 5 niveles. Del nivel 1 al 3, el vehículo cuenta con cierta asistencia a la conducción, pero el conductor es el que lleva las riendas del vehículo. En el 4 y el 5, ya es el vehículo el que toma las riendas, que se apoyará en estar conectado con todo el entorno. Esa conexión con otros vehículos, señales, semáforos, etc requerirá las redes 5G que se están desplegando actualmente.

Juan Carlos de Nokia, destaca que lo que hace la Asociación AEVAC debería ser también prioridad de las administraciones públicas, para que lo que se ve en Madrid o Málaga sea algo nacional. Es la llegada de un nuevo paradigma de cambio social y Europa tiene que avanzar en este maratón para ser competitivos como en EEUU.

El debate concluyó con una exclusiva que será la llegada del primer estudio realizado por AEVAC la primera semana de septiembre.

Vídeos

Movilidad autónoma sostenible



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.