NM Events in Ibiza celebra La 3ª Fashion Show presentada como: Del día a la noche Emprendedores de Hoy

martes, 20 de julio de 2021, 11:08 h (CET)

NM Events in Ibizaorganizó La 3ª Fashion Showel miércoles 14 de julio de 2021. El acontecimiento tuvo lugar a las 20:30h de la tarde en el emblemático hotel Wi-Ki-Woo situado en Sant Antoni de Portmany.

Nuria Moreno, CEO y fundadora de NM Events in Ibiza, presentó el evento dando la bienvenida a todos los asistentes e introdujo todas las marcas que formaban el desfile. Acto seguido, el grupo Gorgeous ibiza abrió La Fashion Show con su radiante actuación.

Las modelos de la agencia de DC Models son quienes lucieron por la pasarela las prendas de las marcas con unos espléndidos maquillajes hechos por la maquilladora profesional Mary Dego.

Como el mismo nombre indica, el desfile se dividió en dos partes: “el día” y “la noche”. La primera parte la protagonizaron las glamurosas prendas de Mar Ibiza y la exclusiva ropa y calzado de Kilame by Pamela Quinzi.

Entre el desfile del día y la noche, el grupo Gorgeous Ibiza hizo un homenaje a la Sicilia de Dolce & Gabbana. Las alumnas de 2º curso de Modelismo de Indumentaria de l’Escola d’arts d’Eivissa, Paula Medina Carrasco y Gabi Alexandra Mendoza, abrieron la segunda parte del desfile descrita como “la noche” con su colección “Miradas”.

El desfile prosiguió con los looks más exclusivos de Ibimoda San Antonio. Y fue la diseñadora granadina, Carolina Guna, quien cerró el desfile con su colección de alta costura de noche nombrada “Bailamos”.

El mismo grupo de Georgeous Ibiza finalizó el evento con un deslumbrante show.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.