Perdón por no ser de pura raza

martes, 20 de julio de 2021, 10:24 h (CET) “Toda palabra ociosa lleva pecado” dice la Biblia. Pecado quiere decir errar en el blanco. Pero no es un blanco al que se haya apuntado, sino que es un error que estaba dormido sin que uno lo supiera.

Hablando con un señor sobre cosas banales, le dije que yo había nacido en Barcelona y que mis padres eran andaluces que tuvieron que emigrar a Cataluña después de La Guerra Civil. Y a él se le escapó un: ”¡Eres charnego! A lo que yo le contesté que sí, que muy al contrario que él, yo no soy de pura raza, que tengo mezcla y en toda mezcla, la raza y otras cosas se diluyen y deforman. Es más, seguramente que mi l ácido desoxirribonucleico tiene grasa y otras impurezas incrustadas. Y la grasa, como todo el mundo sabe, en los eslabones de la cadena de ADN tiene dramáticas consecuencias. Efectos que, como decía José Ortega y Gasset, condicionan al hombre desde su más tierna infancia.

Pero, ¿qué culpa tengo yo? Le dije, bastante desgracia tengo con que la suerte no me haya bendecido como a ti que eres impecable y genuino. Para mi infortunio, a consecuencia de ello, el color de mi piel es aceitunado. Mis ojos son de un color marrón sucio. Al contrario que tú que tienes cientos, yo solo tengo un par de neuronas con las que me voy apañando a duras penas... En fin, le dije, espero que en mi próxima reencarnación haya quemado tanto karma, que mi vida sea tan autentica como la tuya.

