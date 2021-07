¿Cómo conseguir una hipoteca al 100%?: ConsultIn Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de julio de 2021, 19:04 h (CET)

Buscar una vivienda puede resultar un proceso largo y requiere esfuerzo para conseguir financiarla. Por este motivo, muchas personas optan por pedir préstamos, pero estos no siempre cubren toda la tarifa necesaria.

Habitualmente, las entidades financieras suelen ofrecer hipotecas como máximo del 80% del valor de la vivienda. No obstante, existe un tipo de hipoteca que permite financiar la totalidad del valor, la hipoteca 100%.

Para comparar y valorar la financiación que mejor se adapta a las necesidades específicas, ConsultIn ofrece a sus clientes asesoramiento, ya que es un broker hipotecario registrado debidamente en el ministerio de sanidad, consumo y bienestar social.

¿En qué consiste una hipoteca al 100% Una hipoteca al 100% hace referencia a un préstamo que cubre el valor total de la vivienda que el cliente desea adquirir.

Por lo general, las entidades financieras otorgan tan solo un porcentaje del valor de compraventa, el cual suele establecerse entre el 60 y 80%, pero existen casos en los que la persona logra que se le conceda toda la tarifa.

Este tipo de hipotecas no cumplen con las mismas condiciones que una convencional. Los bancos suelen establecer normas específicas cuando deciden otorgar este tipo de préstamos.

Esta opción es posible si quien solicita el crédito posee un buen perfil financiero, en el que se evidencie un salario estable, impagos inexistentes y no poseer créditos en uso. Son algunos datos que disponen los asesores al momento de solicitar la hipoteca al 100%.

¿Cuáles son los beneficios de contratar un broker hipotecario? Hoy en día existen diversas compañías que cumplen la función de broker hipotecario, que no es más que un intermediario entre el cliente y el banco que ofrece el crédito para adquirir el inmueble.

Estos consultores se instruyen con profundidad con respecto al manejo y las condiciones de las entidades financieras para conocer cuáles son las mejores opciones para el cliente, basándose en sus necesidades y presupuesto.

Los broker hipotecarios ahorran tiempo al cliente y evitan que sea él quien acuda a distintas sucursales bancarias para conocer las distintas opciones para después compararlas.

Los asesores suelen obtener entre el 1 y el 5% del capital otorgado por el banco como pago por sus honorarios profesionales. Es una cantidad que se acuerda previamente con el cliente.

