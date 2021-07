Cistorén Plus: la solución de Herbetom para las infecciones de orina Emprendedores de Hoy

Para cualquier mujer, el cuidado adecuado de la salud íntima femenina es prioritario.

Sin embargo, constantemente la vagina está expuesta a bacterias y otros microorganismos patógenos que, si no se cuenta con la atención e higiene adecuada, podrían provocar infecciones en las vías urinarias. Uno de los productos que ha llegado al mercado para las infecciones de orina es Cistorén Plus.

Esta potente fórmula ha llegado al mercado de la mano de Herbetom Internacional SL, una empresa que desde hace más de 30 años se ha comprometido con la salud de los españoles, creando variedad de complementos alimenticios.

La fragilidad de la flora vaginal El uso de ropa muy ajustada, relaciones sexuales, falta de lubricación vaginal, exceso de antibióticos, el uso de ropa íntima mojada como los bañadores o el agua de la piscina o la playa provocan molestias urinarias que afectan la vagina. Una de las bacterias más comunes que provocan estas afecciones es la Escherichia coli. Este microorganismo puede trasladarse y causar inflamación en la uretra y la vejiga y producir dolor y ardor. Por lo general, esta bacteria suele aparecer con más frecuencia en las mujeres que en los hombres, debido a que su uretra es más corta.

Cistorén Plus garantiza el cuidado y la protección íntima Cistorén Plus es un complemento alimenticio fabricado por Herbetom para la cistitis. Es un producto fabricado a base de extractos naturales como, tomillo, arándano americano, hibisco, calabaza, salvia, brezo y Nanovid® (polifenoles de pomelo, naranja, limón y uva).

La acción y efectividad de este complemento alimenticio ha sido comprobada por ensayos realizados en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, demostrando que Cistorén Plus posee 8 principios activos con propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes y un elevado contenido de proantocianidinas que impiden que las bacterias se alojen en las paredes de la vejiga.

El equipo farmacéutico de Herbetom recomienda el consumo de 1 cápsula diaria de Cistorén Plus por las noches y, para mejores resultados, recomiendan beber mucha agua y evitar el uso de ropa íntima que no sea de algodón, así como el uso de ropa demasiado ajustada.

Herbetom a lo largo de los años ha alcanzado un éxito considerable en el mercado de los complementos alimenticios por ofrecer productos naturales para casi cualquier función u órgano, como la circulación, los huesos o el sistema inmune, entre otros. La aceptación y eficacia de los productos le ha permitido expandir su comercialización más allá de las fronteras, teniendo presencia en países como Francia y Portugal.

Para conocer más información del amplio stock de productos naturales que fabrican y distribuyen, los clientes pueden ingresar a la página web de Herbetom y realizar directamente el pedido de cualquiera de sus productos a través de su tienda online.

