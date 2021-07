Alight cierra con éxito la fusión con Foley Trasimene Acquisition Corp Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 17:26 h (CET) La nueva empresa tocó la campana de apertura del NYSE el pasado 6 de julio para celebrar el inicio de la salida al mercado de valores Alight Solutions, el proveedor líder de soluciones empresariales y de capital humano digital integrado en la nube, y Foley Trasimene Acquisition Corp. (NYSE:WPF) ("Foley Trasimene"), una compañía de adquisiciones de propósito especial, ha anunciado la finalización de su fusión, que fue aprobada por los accionistas de Foley Trasimene el 30 de junio de 2021 y cerrada el 2 de julio de 2021.

Las acciones ordinarias Clase A y los warrants de Alight, Inc. Han comenzado a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE"), bajo los símbolos de cotización "ALIT" y "ALITW", respectivamente. Para conmemorar la fusión y el primer día de salida a bolsa, el director ejecutivo Stephan Scholl, la directora financiera Katie Rooney y otros miembros del equipo de gestión de la empresa tocaron la campana de apertura en la NYSE la mañana del 6 de julio.

William P. Foley, II, fundador de Foley Trasimene y nuevo presidente de Alight, comentó: “Estoy muy emocionado de completar nuestra fusión con Alight y comenzar a trabajar con

Stephan y todo el equipo administrativo de Alight. Tenemos una gran oportunidad de crecimiento por delante liderada por nuestra transformación del proceso de negocio como servicio (BPaaS) y nuestras iniciativas de fusiones y adquisiciones. Alight es ya el líder de la industria en cuanto a la participación de los empleados, ya que la plataforma escalable de la empresa sirve a más de 36 millones de empleados y sus familiares y está instalada en el 50% de las empresas del Fortune 500 ".

Stephan Scholl, director ejecutivo de Alight, dijo: “Una empresa no tiene mayor activo, responsabilidad u oportunidad que cuidar y empoderar a sus empleados. El impacto persistente de la pandemia junto con la escasez de talento global ha hecho que esto sea más cierto hoy que nunca. Como empresa pública, Alight continuará invirtiendo en nuestro negocio y tecnología, como nuestra plataforma Alight Worklife, para ofrecer soluciones en salud, finanzas y nómina global, que impulsen el compromiso de los empleados y brinden resultados significativos para nuestros clientes y su gente al tiempo que brindan valor a nuestros grupos de interés. "

Con más de 25 años de historia operativa, Alight ofrece soluciones en salud, finanzas y nómina global, conectando los puntos entre las personas, el trabajo y la vida para ayudar a los empleados a mantenerse saludables, obtener seguridad financiera y tomar mejores decisiones en estas áreas para mejorar su bienestar general. Las soluciones de proceso de negocio como servicio ("BPaaS") de Alight proporcionan los sistemas, herramientas y tecnologías que los empleados necesitan para maximizar el valor de sus beneficios y mejorar los resultados, impulsando una mayor productividad y ayudando a las empresas a desarrollar culturas de trabajo de alto rendimiento.

Peter Wallace, director global de Core Private Equity en Blackstone, dijo: “Desde 2017, nos enorgullecemos de asociarnos con Alight y su equipo de administración a medida que crecen y transforman el negocio para ser el proveedor preeminente de salud, finanzas y soluciones de nómina. Creemos que Alight tiene una estrategia para acelerar el crecimiento con oportunidades tanto orgánicas como inorgánicas, y esperamos continuar nuestra relación".

Acerca de Alight Solutions

Con la firme convicción de que el éxito de una empresa comienza con su gente, Alight Solutions es un proveedor líder de soluciones empresariales y de capital humano digital integrado en la nube. Aprovechando la inteligencia artificial patentada y el análisis de datos, Alight optimiza el proceso empresarial como servicio (BPaaS) para ofrecer resultados a los empleados y empresas en una amplia cartera de servicios. Alight permite a los empleados enriquecer su salud, finanzas y trabajo al tiempo que permite a las organizaciones globales lograr una cultura de trabajo de alto rendimiento. Los 15.000 profesionales que trabajan en Alight sirven a más de 30 millones de empleados y familiares. Descubrir cómo Alight ayuda a organizaciones de todos los tamaños, incluido a más del 70% de las empresas del Fortune 100, en alight.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.