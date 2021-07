Canarias: reducir la huella de carbono con energía fotovoltaica, por Estudio Termosolar Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de julio de 2021, 17:00 h (CET) Debido a la creciente demanda de energía limpia y renovable, cada vez es más común la instalación y utilización de paneles solares para la generación de energía fotovoltaica. De hecho, su fabricación ha aumentado considerablemente durante los últimos años, ya que constituye una fuente de energía eficiente que además contribuye a la reducción de la huella de carbono en el ambiente.

Estudio Termosolar es una compañía de capital canario, especializada en este tipo de energía, que busca, no solamente contribuir a un futuro energético más sostenible, sino también incentivar el ahorro de energía en la sociedad actual.

Reducir la huella de carbono El dióxido de carbono generado por la explotación de energías no renovables, es uno de los principales responsables del calentamiento global. Esto se debe a que su emisión, básicamente causa que se forme una especie de barrera en la atmósfera, que mantiene el calor en la superficie, creando lo que se conoce como efecto invernadero. Desde que se tiene conocimiento de este fenómeno se ha intentado reducir la emisión de estos gases en beneficio del medio ambiente, a través del uso de energías renovables.

En Estudio Termosolar, se apuesta principalmente por la energía generada a partir del sol, también conocida como energía fotovoltaica, caracterizada por ser renovable y muy eficiente. Esta es una compañía con más de 10 años de experiencia llevando a los hogares de Canarias energía limpia que no deja huella de carbono en la atmósfera. Su trabajo ha convertido esta empresa en un referente nacional para el desarrollo de soluciones sostenibles e innovadoras en cuanto a energías renovables.

Ventajas de la energía fotovoltaica ofrecida por Estudio Termosolar La energía fotovoltaica es la especialidad de Estudio Termosolar. De hecho, es una fuente energética ideal debido a las múltiples ventajas que esta ofrece a los usuarios. La más resaltante, es que se trata de una fuente limpia, renovable y respetuosa con el medio ambiente. Pero además, también se destaca por ser una solución que maximiza el ahorro de dinero, aprovechando la energía solar.

En la web de la empresa, hay una calculadora sencilla de utilizar, a través de la cual, los clientes puedan visualizar de manera más clara, el ahorro que pueden lograr al utilizar este tipo de energía.

Con Estudio Termosolar las personas siempre podrán acceder a instalaciones personalizadas, subvenciones y bonificaciones, certificados de eficiencia energética, seguimiento, monitorización y servicio técnico especializado. Además tendrán la posibilidad de acceder a financiación de hasta 10 años. El objetivo es que tanto la empresa como sus clientes, trabajen juntos en la construcción de un futuro energético sostenible.

