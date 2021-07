Estas son las novedades de la tercera edición de los premios de publicidad programática y tecnología Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 17:14 h (CET) La tecnología ha unido más que nunca y en Skiller presentan una edición en la que la industria de la publicidad digital quiere conocer y reconocer el mejor talento que hay en la publicidad programática. Pero además reconocer ese talento tecnológico innovador en ámbitos directamente conectados e inspiradores, por lo que se crea una nueva categoría. Para ello, la academia de publicidad programática Skiller Academy organiza los "III Tech & Programmatic Awards" Una vez más arranca unos premios muy especiales, que tienen como eje principal a los profesionales.



Se premiará el talento de los profesionales de la industria de la publicidad programática en 4 cuatro categorías en clave de Oro y Plata. Además de una nueva categoría de Innovación que contará con 4 reconocimientos.

Dichas Categorías son:

Performance manager. Se valorará la habilidad en la gestión de un trader o experto en Supply para elevar al máximo el rendimiento de cada campaña.

Programmatic rookie . Lleva menos de 18 meses en el sector pero tiene un perfil que destaca en programática.

. Lleva menos de 18 meses en el sector pero tiene un perfil que destaca en programática. Data master . Interpreta y analiza datos. Maestro en el modelado de datos. Saca datos concluyentes en programática.

. Interpreta y analiza datos. Maestro en el modelado de datos. Saca datos concluyentes en programática. Yield-Media . Optimiza el rendimiento de campañas dentro de un medio de comunicación.

. Optimiza el rendimiento de campañas dentro de un medio de comunicación. Innovación: Reconocimiento de categorías en Procure Tech, Urban Tech, HR Tech o Blockchain . La evaluación de los casos se llevará a cabo en una reunión con el Jurado, que se conocerá la página de los premios ( https://skiller.education/programmatic-skills-awards/ ). Dicho Jurado esta Presidido por Mario Torija director de Index Exchange en España, "Me siento muy honrado de haber sido seleccionado nuevamente como presidente del jurado de los Premios de Programática "Tech & Programmatic Awards" organizados por Skiller Academy. Sin duda será un trabajo de mucho aprendizaje, donde junto a prestigiosos compañeros del sector, evaluaremos las mejores profesionales en un año que ha sido muy particular y desafiante".

Cristina Villarroya Gil, Digital & Media Strategist Director de BBVA España. Destaca que “en un mundo digital tan cambiante la tecnología y los datos cobran un papel muy relevante, el crecimiento de la actividad programática es una realidad, por eso para mi es un honor ser jurado en unos premios tan especiales identificando al mejor talento en el mundo programático que marcará la diferencia en los próximos años”.

“Ser jurado significa para mí ser partícipe de una fuerza transformadora. No solo por el hecho de poder aportar mi visión y experiencia sino por contrastarla y aprender de aquellos que comienzan y quieren revolucionar el mundo digital y programático.

Saber cómo piensan las nuevas generaciones y cómo trabajan por mejorar cada día, es todo un privilegio. Pues el talento, al igual que el futuro, se construye entre todos" comenta Ricardo Pérez Valcarcel, Marketing Director at JCDecaux España.

Juan Manuel Álvarez, destaca que "en Smart apostamos por la formación constante en el mundo programático; es un placer poder formar parte de este jurado y observar que cada vez hay más talento en la industria".

Monica Gómez, COO de Placebo y parte del claustro de la academia, destaca que “con 10 años de experiencia en compra Programática, es un placer y una responsabilidad reconocer el talento y amplificar entre universitarios y colegas, una herramienta imprescindible entre los anunciantes. El mejor escaparate para que futuros profesionales se unan a un sector que, cada vez más, demanda perfiles muy específicos”.

Felix Hernando Mestre, Country Sales Manager, destaco también que “En Vidoomy apostamos por el talento y creemos que poder darles visibilidad recompensa su esfuerzo y trabajo, por lo que estoy honrado de formar parte del jurado”.

Aitor Ruiz, Director de Operaciones, “en Tappx llevamos trabajando la publicidad programática desde hace 8 años y sabemos lo importante que es contar con personas que marcan la diferencia. Por ello es todo un honor formar parte del jurado identificando el mejor talento programático en estos Programmatic Skills Awards”.

“En un entorno de continúa evolución, donde la tecnología es clave para poder conectar a las marcas con sus clientes, necesitamos ir formándonos de forma constante. La formación hands-on en formato boot camp, es el futuro para nuestro sector. La programática es un ingrediente súper importante en la cadena de distribución de digital, y el poder colaborar es un honor”, comenta Jose Gutierrez, Director General - Soluciones, Digital & Tecnologia en Prisa.

La inscripción para uno de los premios se puede realizar hasta el 6 de septiembre de 2021 a través de la web de los premios o a través de la web de Skiller https://www.skiller.education. Antes de esa fecha, se comunicará el maestr@ de ceremonias así como el venue y la lista corta de candidatos.

